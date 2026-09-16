Alfonso Basterra solicita un segundo permiso penitenciario para salir de la prisión de Topas

Archivo - Alfonso Basterra (sentado detrás) y Rosario Porto (delante), durante el juicio por la muerte de Asunta- EUROPA PRESS - Archivo

SALAMANCA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Alfonso Basterra, condenado a 18 años de prisión por el asesinato de su hija, de 12 años, y que cumple condena en la prisión salmantina de Topas, ha solicitado un nuevo permiso que deberá aprobar o denegar el juez de vigilancia penitenciaria.

Según han confirmado a Europa Press fuentes del sindicato Acaip-UGT, Basterra ha solicitado un nuevo permiso, el segundo, después de que en marzo solicitase un permiso ordinario de cuatro días, que le concedió el juez de vigilancia penitenciaria, pero la Fiscalía recurrió esta decisión y la Audiencia Provincial de Salamanca dejó si efecto dicho permiso.

Las mismas fuentas estiman que el proceso se puede dilatar hasta finales de mes.