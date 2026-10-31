La alianza entre la Diputación y Recoletas Salud acumula casi 3.500 revisiones oculares gratuitas en Segovia

La alianza entre la Diputación de Segovia y Recoletas Salud acumula casi 3.500 revisiones oculares gratuitas en la provincia - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alianza entre la Diputación de Segovia y Recoletas Salud acumula casi 3.500 revisiones oculares gratuitas en la provincia, un proyecto asistencial que cuenta con una unidad móvil desde la que se realizan exploraciones básicas optométricas.

Un especialista en optometría apoyado con la tecnología más avanzada es el encargado de llevar a cabo las pruebas, ha detallado la institución provincial a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Se trata de una iniciativa que actualmente desarrolla su quinta fase y que finalizará su periplo el próximo 6 de noviembre en Navafría.

Al término de la misma, alrededor de 3.500 personas se habrán beneficiado de esta posibilidad que se les brinda en su propia localidad. Una suma que equivale a que, de media, haya alrededor de 700 beneficiados en cada una de las entregas.

Estas fases recorren una zona concreta de la provincia y, en la quinta, se ha centrado en localidades que se ubican al pie de la Sierra de Guadarrama, alrededor del eje que marca la N-110.

Y, como en ocasiones anteriores, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, se ha acercado a conocer en el terreno el avance de las revisiones.

No en vano, De Vicente mantiene reservadas las competencias de Asuntos Sociales y, en esta ocasión, ha sido Basardilla el pueblo que ha recibido su visita, mientras la unidad móvil de Recoletas Salud atendía a las personas que se habían inscrito para esa jornada, en la que también ha estado el alcalde, Mariano Fernández.

Una vez más, De Vicente ha destacado esta colaboración público-privada, que se mantiene con "éxito" desde hace unos años, y que hace posible llevar servicios necesarios hasta los pueblos, sin necesidad de que sus vecinos se desplacen a la ciudad y, por tanto, permite favorecer la igualdad de oportunidades para todos los segovianos, independientemente de dónde elijan vivir.

De Vicente ha estado acompañado por el director gerente de Recoletas Salud en Segovia, Ignacio Cabezón, quien ha agradecido la labor de la Diputación para facilitar la coordinación con los pueblos, a través de los distintos CEAAS, de manera que es más sencillo alcanzar el objetivo de acercar los servicios sanitarios a nuestras gentes, incluso a las zonas donde es más complicado llegar.

Además, ha manifestado que "esta es una iniciativa que goza de buena salud, por lo que se mantendrá el apoyo".

Las pruebas que se llevan a cabo en la unidad móvil están relacionadas con la agudeza visual, la refracción completa, la motilidad ocular, la presión intraocular y la evaluación del sistema acomodativo.

Si el optometrista observa cualquier alteración de la función visual del paciente que no corresponde con su edad, le remite a un especialista para una valoración más completa.