La Alianza UPA-COAG pide a la Junta flexibilizar los Ecorregímenes para adelantar la siega del girasol

VALLADOLID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Alianza UPA-COAG ha solicitado a la Dirección General de Política Agraria Comunitaria de la Consejería de Agricultura que se flexibilice el Ecorregimen de Espacios de Biodiversidad con el objetivo de que los agricultores puedan adelantar la siega del girasol. La organización agraria ha argumentado que esta medida es necesaria debido al acelerado secado de las pipas provocado por la climatología y a la situación crítica de una cosecha que prevé rendimientos muy escasos.

La organización ha trasladado a la Junta de Castilla y León la conveniencia de aplicar una excepción similar a la adoptada esta misma campaña para los cereales. En este sentido, ha reclamado que se permita el cosechado de los cultivos de oleaginosas a partir del 1 de octubre, motivado por las altas temperaturas registradas y por la crisis económica que atraviesa el sector a causa de los elevados costes de producción y los bajos rendimientos.

Según ha explicado la Alianza UPA-COAG, a través de un comunicado recogido por Europa Press, la cosecha de girasol en régimen de secano en Castilla y León registrará cifras muy bajas. Las siembras se realizaron en terrenos con escasa humedad, lo que provocó una nascencia deficitaria. Asimismo, la falta de precipitaciones desde el 15 de mayo ha provocado que en los terrenos más arenosos las producciones apenas alcancen los 500 kilos por hectárea, mientras que en las tierras de mayor calidad se situarán entre los 900 y los 1.000 kilos por hectárea.

A la reducción de la producción se ha sumado el incremento de los costes de producción, motivado principalmente por el encarecimiento de los abonos y del gasóleo. Con las cotizaciones actuales, los ingresos en las explotaciones de secano apenas llegarán a los 350 euros por hectárea. Por el contrario, los costes medios de producción se han situado en determinados casos entre los 400 y los 450 euros por hectárea.

La solicitud ha sido trasladada por los coordinadores generales de la Alianza UPA-COAG en Castilla y León, Aurelio González y Lorenzo Rivera, quienes han puesto de manifiesto la urgencia de adaptar la normativa a la realidad de la campaña.