Alianza Verde critica que se decrete la caza sin límite del jabalí en CyL: "La peste porcina no se soluciona a tiros"

VALLADOLID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Alianza Verde ha tachado de "disparate" la decisión de la Junta de Castilla y León de decretar la caza sin límite del jabalí y ha asegurado que la peste porcina "no se soluciona a tiros".

Para Alianza Verde, que la Administración autonómica decrete la emergencia cinegética es una "ocurrencia absurda, que no pone el foco en medidas realistas para hacer frente a la crisis".

"Para la Junta, todo se soluciona cazando", ha criticado el partido verde a través de un comunicado recogido por Europa Press, "incluso tras la peor temporada de incendios cuando hubo que restringir temporalmente algunas actividades en las zonas afectadas, lo único que el gobierno de Mañueco siguió permitiendo fue cazar, así que no sabemos por qué habla de emergencia cinegética".

En este sentido, Alianza Verde ha reclamado a la Junta dejar su "obsesión con el lobo, y protegerlo, porque es el depredador natural de estos ungulados y reduce los impactos de la fauna silvestre en zonas abiertas como los cultivos".