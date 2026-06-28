El alicantino Aitor Ortega, Mejor Artesano Florista de España 2026 en el concurso nacional de Salamanca

El alicantino Aitor Ortega, proclamado Mejor Artesano Florista de España 2026 en el concurso nacional de Salamanca - CONCURSO MEJOR ARTESANO FLORISTA

SALAMANCA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alicantino Aitor Ortega ha sido proclamado Mejor Artesano Florista de España 2026 tras imponerse en el concurso nacional organizado por Interflora en Salamanca, una competición que durante tres días ha reunido a los mejores profesionales del país en un "exigente desafío creativo y técnico".

Ortega se ha alzado con el máximo reconocimiento este sábado después de superar un certamen en el que 18 floristas procedentes de toda España, seleccionados tras un "exhaustivo proceso" entre cerca de un centenar de aspirantes, han demostrado su talento en un total de ocho pruebas diseñadas para reproducir "la presión y la exigencia del trabajo diario de un artesano florista", según ha señalado la organización del evento en un comunicado recogido por Europa Press.

Los participantes han conocido cada reto en el mismo momento de comenzar la prueba y han dispuesto, en la mayoría de los casos, de apenas 90 minutos para idear, diseñar y ejecutar sus creaciones, en una competición que ha puesto a prueba su creatividad y técnica, pero también "su capacidad de adaptación, gestión del tiempo, limpieza en la ejecución, destreza artesanal y trabajo en equipo".

Junto a Aitor Ortega, el jurado ha reconocido el nivel de los participantes con un podio completado por Eva Puche (Yecla, Murcia), que obtuvo el segundo puesto, y Juan Lluesma (Carcaixent, Valencia), tercer clasificado. Como finalistas también han sido distinguidos Silvia Colombo (Pontevedra, Galicia) y Héctor Sáenz (Alberite, La Rioja).

Durante la clausura, también se ha entregado al salmantino Luis Marcos el Premio Fátima del Río, un reconocimiento que conceden los propios concursantes al compañero que mejor representa los valores de solidaridad, generosidad y compañerismo durante la competición.