La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García. - EUROPA PRESS

SALAMANCA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García, ha pedido a Pedro Sánchez que, "si tiene algo de dignidad y decencia", pida "perdón" a las mujeres "cuyos agresores, cuyos violadores, tuvieron una pena más baja o fueron soltados a la calle".

En un acto del PP en Salamanca, García también ha reclamado al líder del PSOE una disculpa "a las 5.000 mujeres que siendo víctimas de violencia de género han sentido miedo por su culpa". "Por eso digo que Sánchez deje de bailar, que hoy por lo menos no baile, que hoy no se ponga ninguna camiseta pidiendo el voto de las mujeres, que no nos engañe", ha añadido.

En este sentido, ha criticado que el Gobierno socialista reivindique que es "el Gobierno más feminista en la historia" porque, a su juicio, eso es "totalmente falso". "Cuando la gente se manifestaba contra 'la Manada', ellos aprobaban una ley que ha soltado a más de 100 violadores y pederastas, ha rebajado las penas a 1.000 hombres", ha insistido.

También ha añadido que mientras los socialistas "decían 'hermana, yo si te creo', escondían en un cajón las denuncias de sus propias compañeras contra (el exdirigente socialista, Francisco) Salazar, la persona de confianza de Sánchez en la Moncloa".

"Mientras ellos decían 'soy feminista porque soy socialista', resulta que había ministros que elegían a las mujeres por catálogo, y que montaban orgías en paradores en mitad de la pandemia", ha continuado, para acusar a Sánchez también por dejar "desprotegidas a las mujeres de Ceuta" tras la entrada de migrantes a Ceuta.

La portavoz 'popular' del Senado ha recordado, asimismo, a "las 47 mujeres que este año han sido asesinadas por sus parejas o exparejas" y a los 38 menores que se han quedado "sin madre, solos", un recuerdo que ha enmarcado en la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer este 25 de noviembre.

En cuanto a las propuestas en esta materia de presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, García ha enumerado la "prisión permanente revisable para los depredadores sexuales reincidentes; que las pulseras que deben de proteger a las mujeres no dependan del Ministerio de Interior, reforzar el sistema Viogen y evitar que los juzgados de violencia estén colapsados".

También ha abogado por mejorar el sistema Cometa, que "no funciona". "Esto es inconcebible", ha manifestado, para añadir que no puede ser que "cuando el agresor sale de la cárcel, la mujer tenga miedo".