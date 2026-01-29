'Alimentos de Palencia' viaja hasta el H&T Salón de Innovación de Hostelería en Málaga con 5 productores y degustaciones

Imagen de una edición anterior de la feria. - DIPUTACIÓN

PALENCIA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La marca de Calidad Alimentos de Palencia viajará la próxima semana hasta Málaga donde cinco productores del sello palentino darán a conocer sus productos en H&T Salón de Innovación de Hostelería que se acogerá la ciudad andaluza del 2 al 4 de febrero en su vigésimo octava edición.

En esta ocasión serán cinco los productores que acudirán a este evento profesional, referente para las empresas y profesionales de los sectores hosteleros, hotelero y turístico en España. Se trata de Selectos de Castilla (Selectos de Castilla), Quesos Lagunilla y la Olmeda (Lagunilla de la Vega), EntreSetas (Paredes de Nava), Delicatessen Mavimar (San Cebrián de Campos) y Taberna 3 hermanos (Móstoles), detalla la Diputación a través de un comunicado.

La institución provincial acude por segunda vez a este evento con su Marca de Calidad Alimentos de Palencia y lo hará de la mano de cinco empresas agroalimentarias en un espacio de 33 metros cuadrados. Cuatro de las empresas asistentes son de la provincia de Palencia y la otra, Taberna 3 Hermanos es de Móstoles (Madrid), que en la última comisión de Alimentos celebrada el pasado diciembre, entró a formar parte del club de calidad como productor.

Alimentos de Palencia ofrecerá degustaciones gastronómicas durante los tres días de la feria. Durante los tres días de celebración de la feria, el stand de Alimentos de Palencia acogerá degustaciones gastronómicas elaboradas con productos de las empresas adheridas a la Marca participantes en el evento. Los días 2, 3 y 4 de febrero se ofrecerán degustaciones elaboradas con productos de las empresas participantes.

El Club de Calidad Alimentos de Palencia cuenta ya con 175 empresas, de los cuales 117 son productores, con un total de 866 productos (593 Banda Azul y 273 Banda Dorada), 42 establecimientos hosteleros y 16 comercios minoristas de alimentación. Desde la diputación recuerdan que, la categoría de Banda Azul se otorga a los productos pertenecientes a la marca Alimentos de Palencia con una buena imagen empresarial, que satisface las expectativas de sus clientes o consumidores e identificables como productos agroalimentarios originarios de la provincia.

Mientras que la Banda Dorada, se plantea como un referente hacia las empresas enmarcadas como Banda Azul como distinción a aquellas que tienen reconocida la calidad o singularidad de sus productos.