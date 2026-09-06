'Alimentos de Valladolid' promociona los productos de la provincia en Salamaq 2026 de la mano de cinco empresas

Uno de los stand de 'Alimentos de Valladolid' en Salamaq. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La marca 'Alimentos de Valladolid', impulsada por la Diputación Provincial, está presente en la feria Salamaq 2026 para promocionar los productos de la provincia y el sello de garantía, en este caso de la mano de cinco empresas.

La participación de la marca en Salamaq, que comenzó el pasado 3 de septiembre y concluirá este lunes día 7, "permite acercar los productos vallisoletanos a profesionales y visitantes y reforzar su presencia en uno de los principales certámenes del sector agropecuario, que reúne a productores, empresas, agricultores, ganaderos y profesionales del campo", según ha destacado la Diputación en un comunicado recogido por Europa Press.

Entre las empresas adheridas a 'Alimentos de Valladolid', la Diputación ha destacado el protagonismo especial durante la cita de La Miel de Amable, de Castronuño, que participó el 4 de septiembre; y de Teresa Mate, de Pedrajas de San Esteban, que lo hizo el día 5.

Durante estas próximas jornadas será el turno de Miel Oro del Duero y Pura Churra, ambas de Portillo, este domingo, 6 septiembre; y de Clauval Artesanos, también de Portillo, este lunes, día 7.

Además, durante la jornada inaugural del 3 de septiembre se ofrecieron degustaciones de dulces típicos de la provincia, una iniciativa que "ha acercado la gastronomía vallisoletana a los visitantes de Salamaq".

Salamaq se ha consolidado como uno de los "principales" puntos de encuentro del sector agropecuario al combinar "tradición, innovación y nuevas oportunidades" para agricultores y ganaderos, tal y como ha subrayado la Diputación.

La edición de este año cuenta con más de 470 expositores y alrededor de 1.500 cabezas de ganado puro, además de un amplio programa de jornadas profesionales sobre los principales retos del sector, entre ellos la innovación y la sostenibilidad.

En este contexto, la presencia de 'Alimentos de Valladolid' proyecta la "excelencia y diversidad" de los productos de la provincia y "pone en valor el trabajo de sus productores y empresas", lo que contribuye a reforzar la imagen de Valladolid como "territorio de referencia en materia agroalimentaria", ha ensalzado la institución provincial.

Esta participación se enmarca en la estrategia de promoción de la Diputación de Valladolid para dar visibilidad a los productos de la provincia, apoyar a las empresas adheridas a 'Alimentos de Valladolid' y generar nuevas oportunidades de promoción y comercialización en encuentros de carácter nacional e internacional.