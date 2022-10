'Almas en pena de Inisherin', un drama cargado de humor como retrato del alma irlandesa

Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon y Barry Keoghan exhiben su talento en el nuevo trabajo de Martin McDonagh

VALLADOLID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

A través de un drama cargado de humor sobre una amistad que se trunca de repente con consecuencias traumáticas, el director Martin McDonagh plantea un retrato del alma de Irlanda en los años 20 del siglo pasado en 'Almas en pena de Inisherin', película que se ha presentado este viernes fuera de concurso en la 67 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).

Con un potente reparto encabezado por Colin Farrell --que ganó la Copa Volpi en Venacia por esta actuación-- y Brendan Gleeson, y completado por Kerry Condon, Barry Keoghan, David Pearse, Pat Shortt, Gary Lydon y Jon Kenny, 'Almas en pena de Inisherin' ('The Banshees of Inisherin') explora la realidad irlandesa de aquellos años de guerra civil tras la independencia de Reino Unido entre los republicanos del IRA y los partidarios del Estado Libre dentro del imperio británico. McDonagh, conocido por realizar la oscarizada 'Tres anuncios en las afueras', ha dirigido y escrito este filme de casi dos horas de duración.

En una pequeña isla frente a la grande de Irlanda, sus habitantes viven al margen de la guerra civil, pero no ajenos a ella, víctimas de la complejidad de la política de su país que los lleva incluso a anhelar los tiempos "más sencillos en que sólo había que matar ingleses", como reconoce en un momento del metraje el jefe de la policía local, Peadar Kearney (Gary Lydon).

En este contexto, el simplón de Pádraic Súilleabháin (Colin Farrell), un ganadero no sobrado de entendederas que vive con su hermana Siobhán (Kerry Condon), acude como cada día a las dos a buscar a su amigo Colm Doherty (Brendan Gleeson) para ir juntos al pub, pero se encuentra con que éste se niega a abrirle la puerta.

Más tarde ambos coincidirán junto a una pinta de cerveza y será ahí cuando Colm le confiese a Pádraic que ya no desea su amistad porque ha dejado de caerle bien y su compañía le resulta aburrida en un momento en que quiere aprovechar lo que le queda de vida para dejar huella, en su caso a través de la composición musical.

EL ULTIMÁTUM DEL COLM

La terquedad de Pádraic para retomar el contacto ocasionará un acto radical por parte de Colm que implicaría el fin de sus días como violinista, a pesar de lo cual estará dispuesto a cumplir su amenaza con tal de hacer ver a su examigo la necesidad de poner fin a su relación, lo que acabará teniendo consecuencias dramáticas para los implicados.

Este complejo drama cargado de simbolismo que ahonda en el espíritu de Irlanda --país invitado de esta 67 Seminci-- se sitúa concretamente en el año 1923, en el que finalizó la contienda civil en el país y sólo uno después de que se publicara la obra literaria que mejor radiografía la personalidad irlandesa, el 'Ulises' de James Joyce.

El característico humor de la isla esmeralda, con su acostumbrada ironía, se plasma también en el guión de McDonagh, cineasta británico de origen irlandés, que apunta con sus dardos hacia el papel de la mujer en la cerrada sociedad rural del país en aquella época, con una Siobhán Súilleabháin desesperada por huir del rol que se le impone, así como a los poderes del momento: la iglesia, representada por el párroco al que da vida David Pearse y el mencionado agente Kearney, un violento policía que abusa y maltrata a su acomplejado y atormentado hijo, Dominic (Barry Keoghan).

En medio de este pintoresco drama, emerge con un punto entre lo cómico y lo terrorífico la silueta casi espectral de la señora McCormick, magistralmente interpretada por Sheila Flitton, que a ratos se confunde con un cuervo o con cualquier otro pájaro de mal agüero. Jon Kenny como el eterno parroquiano del pub y Pat Shortt como el tabernero completan el trabajado y arquetípico catálogo de personajes de esta coproducción de Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos.

Con fotografía de Ben Davis y montaje de Mikkel E.G. Nielsen, la cinta ha tenido como responsables del sonido a Joakim Sundström y Simon Willis, y de la música a Carter Burwell. Junto a McDonagh, en la producción han participado Graham Broadbent y Pete Czernin.

Hijo de emigrantes irlandeses, Martin McDonagh nació en Londres en 1970. En 2003 comenzó su exitosa trayectoria en las tablas en el Royal National Theatre con 'The Pillowman'. Es autor de una trilogía ambientada en Galway ('The Beauty Queen of Leenane', 'A Skull in Connemara' y 'The Lonesome West') y de otra ubicada en las Islas Aran que junto a 'The Cripple of Inishman' y 'The Lieutenant of Inishmore', cierra ahora 'Almas en pena de Inisherin').

En 2006 se alzó con el Óscar al mejor corto gracias a 'Six Shooter', y en 2008 debutó en el largo con 'Escondidos en Brujas' (2008), por la que fue nominado al Óscar al mejor guión original. A continuación dirigió 'Siete psicópatas' (2012) y 'Tres anuncios en las afueras' (2017, galardonada con dos premios Óscar).