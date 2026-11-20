Almeida con integrantes de las listas del PP por Segovia al Congreso y al Senado. - PP SEGOVIA

SEGOVIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reclamado más frecuencias de trenes AVE desde Segovia con la capital de España para el 12 por ciento de vecinos, trabajadores y estudiantes segovianos que cada día se trasladan hasta la capital madrileña.

Almeida ha participado este viernes en un acto de campaña junto a candidatos del PP al Congreso y al Senado por Segovia, como Pablo Pérez y Juan José Sanz Vitorio, los cabezas de lista a ambas cámaras, así como el secretario regional del PP, Francisco Vázquez; el secretario provincial, Miguel Ángel de Vicente, y el alcalde, José Mararías.

Martínez-Almeida ha asegurado que en los últimos Presupuestos Generales del Estado, que se aprobaron en 2023, la provincia de Segovia a provincia quedó "relegada al puesto 49 en inversión" por lo que el alcalde de Madrid ha aseverado que "los segovianos merecen algo mejor que ser la cuadragésima novena provincia", y ha pedido a los futuros parlamentarios "que exijan a Feijóo que Segovia deje de ser la olvidada".

Asimismo, José Luis Martínez-Almeida ha contrapuesto las acciones de la Junta de Castilla y León, con bonificaciones a los usuarios del Ave, frente a un Gobierno de España al que ha considerado "incapaz de aumentar las frecuencias ferroviarias", lo que "frena la actividad económica y el empleo" y que son "muy necesarias".

Por ello, el alcalde ha insistido en que las infraestructuras no sólo están para que los madrileños puedan ir el fin de semana a Segovia o para que los segovianos puedan ir a trabajar, sino que están para que haya inversiones "y actividad económica" por lo tanto opciones de futuro.

Sobre la vivienda, el principal problemas para los españoles, Martínez-Almeida ha celebrado que Sánchez admitiera un "problema de oferta" y ha defendido "ampliar suelo, simplificar trámites y aplicar incentivos fiscales para la compra", al tiempo que ha apuntado que "la Ley de Vivienda ha expulsado inmuebles del alquiler".

Preguntado por la compra del apartamento de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha compartido que fue "un error de comunicación" y ha defendido "reconocer los errores con naturalidad".

DEBATE CARA A CARA.

Sobre el debate televisivo entre los candidatos de PSOE, Pedro Sánchez, y del PP, Alberto Núñez Feijóo, el alalca de Madrid ha dicho que se vio "un presidente del Gobierno frente a un expresidente (em referencoa a Sánchez)" a lo que ha añadido que los silencios del líder socialista han mostrado que "no tenía respuestas sobre la corrupción ni la gestión".

Aun así, Martínez-Almeida ha advertido de que "ésto no garantiza nada" y ha comparado la campaña actual para la cita electoral del 29 de noviembre con la de Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León, en marzo, que remontó las encuestas.

Además, ha anticipado que el Consejo de Ministros "será usado para intentar comprar votos con dinero público", y ha puesto como citado como ejemplo de ello la reciente aprobación del bono de 200 euros para practicar deporte.