El alquiler de bicis en León aumenta y supera los 100.000 préstamos en lo que va de año

LEÓN 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El servicio de préstamo de bicicletas del Ayuntamiento de León ha experimentado un crecimiento durante los últimos años y el pasado mes de junio registró su récord con 19.427 préstamos, mientras que en lo que va de año esta cifra supera los 100.000 alquileres.

Los datos registrados a lo largo del presente ejercicio reflejan un aumento de usuarios, con un importante incremento tanto en el número de alquileres como en el de usuarios registrados.

Dado el crecimiento del uso del servicio, el pasado mes de junio registró su cifra récord de préstamos de bicis mecánicas desde que se implantó en 2022 llegando a los 17.379 alquileres, lo que representa un 40 por ciento más que la registrada en el mismo mes de 2024, cuando se efectuaron 10.484 alquileres.

En lo que va de año, el alquiler de bicis convencionales ya ha sido utilizado en 87.145 ocasiones por los usuarios, un número al que se suman 8.059 préstamos de bicis eléctricas, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Por lo tanto, el total registrado de enero a julio de alquileres de bicis realizados en la ciudad de León es de 95.204. Durante 2024 esta cifra fue de 122.297; en 2023, de 92.828 y, en 2022, de 48.777.

La buena acogida de este sistema por parte de los usuarios ha hecho que el Ayuntamiento de León haya incrementado de forma progresiva el número de estaciones de préstamo en la ciudad de León desde su puesta en funcionamiento.

Además, en el mes de febrero se implantaron también las estaciones de préstamo mixtas, en las que se ofrece la oportunidad de tomar prestada una bici eléctrica. La acogida de estas bicis también ha sido satisfactoria y desde febrero a julio se produjeron 8.059 préstamos de este tipo de vehículos.

50 PUNTOS DE PRÉSTAMO.

También fue el mes de junio en el que más bicis eléctricas se prestaron, llegando a 2.048 viajes registrados. En total son ya 50 los puntos de préstamo de bicis repartidos por toda la ciudad de León tras instalarse el último en la plaza de La Inmaculada, diez de los cuales son mixtos, con posibilidad de alquilar bicis mecánicas o eléctricas.

En concreto, los puntos se encuentran en la avenida Ordoño II, Papalaguinda, en la calle Santos Olivera, en la plaza de San Marcelo, en la calle Bordadores, en el aparcamiento de San Pedro, en Santos Ovejero, en la avenida Asturias, en el Hospital de León y en el Parque Tecnológico.

"Cada vez son más quienes se mueven por la ciudad en bici, contribuyendo con ello a la reducción de gases contaminantes y una vida activa", ha destacado el alcalde de León, José Antonio Diez, quien ha hecho hincapié en que el Ayuntamiento seguirá buscando nuevas líneas de financiación para avanzar en la movilidad sostenible de la ciudad.

MOVILIDAD SOSTENIBLE.

Para ello también se lleva a cabo la ejecución de nuevos carriles bici como los ya finalizados de la avenida Asturias, el que une la ciudad con Trobajo del Cerecedo o el que conecta la capital con el Parque Tecnológico. A ellos se sumará el que está pendiente de ejecutar entre Puente Castro y la avenida Fernández Ladreda.

José Antonio Diez ha destacado la inversión realizada de cerca de dos millones de euros en la ejecución del carril bici que une los márgenes del río con el Parque Tecnológico y que, en breve espacio de tiempo, conectará el barrio de Puente Castro con los existentes ya en Fernández Ladreda. "León se mueve en bicicleta", ha subrayado.

Además, el Consistorio leonés trabaja en la movilidad sostenible en la ciudad desde otras áreas como es el transporte urbano, que acabará el año con más de la mitad de su flota con vehículos de cero emisiones.

Para utilizar el sistema de préstamo de bicis del Ayuntamiento de León es necesario tener más de 14 años y registrarse en la web https://www.alsa- nextbike.es/leon/es/ y operar con la aplicación móvil, que puede descargarse en este mismo portal.

TARIFAS.

El uso de las bicis puede hacerse a través de tarifas básicas por viaje, lo que tiene un coste de un euro por cada 15 minutos de uso de la bici mecánica y de 0,12 euros por cada minuto de uso en el caso de las eléctricas.

Asimismo, existe la posibilidad de obtener abonos mensuales o anuales. Los mensuales para las bicis convencionales tienen un precio de 10 euros al mes y los anuales de 40 para no empadronados y de 12 para aquellos usuarios que sí estén empadronados en el Ayuntamiento de León.

Si se quieren utilizar las bicis eléctricas, el precio de los abonos varía, de modo que los mensuales tienen un precio de 12 euros, los anuales de 45 euros y el anual para mayores de 60 años, también de 12 euros. Además, el servicio permite hacer abonos de corta duración con un precio de 3,90 euros la hora y de siete euros a la semana.