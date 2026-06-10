Un alumno del IES Claudio Moyano de Zamora, mejor nota de la PAU en Castilla y León, con 9,975

Archivo - Examen de la PAU en un centro de la Universidad de Valladolid en 2025. - UVA - Archivo

VALLADOLID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un alumno del Instituto Claudio Moyano de Zamora ha obtenido la mejor nota en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), celebrada la pasada semana, en los cuatro distritos universitarios de Castilla y León, con una calificación media de 9,975.

Así lo ha indicado la Universidad de Salamanca, de la que depende Zamora, en un comunicado recogido por Europa Press con las mejores calificaciones de cada campus.

La segunda mejor calificación ha correspondido a Aitana Arribas, una alumna del IES Virgen del Espino de Soria (UVA), con uan una nota de 9,915; mientras que la tercera mejor puntuación de la comunidad ha correspondido a un alumno del Colegio María Auxiliadora de Salamanca, con 9,9.

En el resto de campus, las mejores calificaciones han sido de 9,888 en Valladolid para Irene Senovilla del IES Arca Real de Valladolid; 9,850 en el campus de Ponferrada para Lucía García, estudiante del IES Padre Sarmiento de Villafranca del Bierzo (León); un 9,928 para un alumno del IES Alonso de Madrigal de Ávila; 9,825 para Irene Míquez, alumna del IES Ordoño II en León capital; un 9,820 en el campus de Segovia, para Aitana Santos, del IES Mariano Quintanilla; y un 9,810 para Maya Guati, alumna del IES Jorge Manrique de Palencia.