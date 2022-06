Los alumnos del Colegio Alcazarén elaboran dos menús degustación con productos de proximidad de Valladolid

VALLADOLID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los alumnos de Cocina y Gastronomía y de Dirección de Cocina de la Escuela Alcazarén de Valladolid han elaborado dos menús degustación con productos "kilómetro 0" en unas jornadas gastronómicas en colaboración con la marca 'Alimentos de Valladolid' este miércoles y este viernes.

Las jornadas han consistido en dos servicios de Restaurante en Prácticas con menú degustación elaborado a base de alimentos de Valladolid con productos como quesos, embutidos, pan o lechazo. También ha estado presente el vino con la colaboración de tres bodegas de 'Alimentos de Valladolid' que ofrecieron Sauvignon Blanc de Bodegas Cuatro Rayas (D.O. Rueda), Quelías Rosé de Bodegas Sinforiano (D.O. Cigales) y Tinto de Ribera del Duero de Bodegas Thesaurus (D.O. Ribera del Duero) para maridar los menús.

La inauguración del evento corrió a cargo del director de Alimentos de Valladolid, Kiko Fuentes, y la diputada delegada del Servicio de Promoción Agroalimentaria y Consumo, e Inmaculada Toledano.

Ambos dirigieron unas palabras a los comensales, resaltando la importancia de la formación de los "futuros cocineros vallisoletanos" en la que destacaron la importancia de los productos "kilómetro 0" y el conocimiento de la Marca 'Alimentos de Valladolid'.

Esta marca aglutina los productos agroalimentarios de la provincia de Valladolid en una seña de identidad geográfica y distintivo de calidad. Este objetivo formativo se une al Proyecto de Aula Empresa Castilla y León que vienen desarrollando los alumnos del grado medio de Cocina y Gastronomía de la Escuela, llamado 'Kilómetro 0'.

En el desarrollo de este proyecto han asistido a clases magistrales, prácticas con cocineros de la zona y han visitad a algunos restaurantes, realizando trabajos de campo para conocer las materias primas de forma directa.