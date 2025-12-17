Alumnos del Conservatorio de Salamanca actuarán en el Hospital ante pacientes, personal sanitario y familiares

SALAMANCA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Alumnos del Conservatorio Profesional de Música de Salamanca han ofrecido varios conciertos en el hall del Hospital Universitario de Salamanca destinados a pacientes, personal sanitario y familiares, a los que han querido regalar "algo tan valioso como necesario: un momento de calma y esperanza".

La música ha roto "la rutina hospitalaria" y ha llenado "el espacio de emoción", han añadido desde la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

De este modo, han asegurado, "durante unos minutos, el hospital ha dejado de ser solo un lugar de espera y tratamientos para convertirse en un punto de encuentro con la música, capaz de aliviar tensiones y despertar sonrisas".

La iniciativa demuestra "que la música ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, mejora el estado de ánimo y puede incluso disminuir la percepción del dolor" por lo que en un entorno hospitalario "estos efectos positivos adquieren un valor incalculable".

Para los alumnos del Conservatorio, han indicado, "la experiencia ha sido enriquecedora", ya que más allá de la formación académica, han podido comprobar "de primera mano el poder transformador de la música y su capacidad para acompañar, consolar y unir a las personas en momentos difíciles". "Su compromiso y sensibilidad demostraron que la cultura y la solidaridad pueden ir de la mano" han reconocido.