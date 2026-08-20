Alumnos de las escuelas deportivas de León recogen 200 kilos de uvas en el parque de las Tierras Leonesas

LEÓN 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El parque de las Tierras Leonesas ha acogido este jueves una jornada de vendimia en la que se han recolectado cerca de 200 kilos de uva albarín, a los que se sumarán los racimos de la variedad prieto picudo, unas labores que han contado con la participación de los concejales Vicente Canuria y Álvaro Pola y la colaboración de los niños del Campus de Multideporte de las Escuelas Deportivas Municipales.

Los participantes en la actividad han conocido de primera mano las tareas de recolección en este espacio de La Palomera, que funciona como un aula didáctica orientada a difundir los usos agrícolas provinciales entre los jóvenes y que, al igual que en el resto de la provincia, ha adelantado la recogida unas semanas.

Los trabajos han comenzado en el viñedo de albarín y han continuado con la selección de los racimos de prieto picudo, informa el Consistorio a través de un comunicado.

El recinto, inaugurado en junio de 2024 y que ofreció su primera cosecha en agosto de ese mismo año, cuenta con 16.000 metros cuadrados iniciales a los que se añadieron otros 2.600 de área ajardinada.

Su zona de cultivo, inspirada en el calendario isidoriano, se distribuye en parterres provistos de señalética y códigos QR explicativos sobre especies representativas como castaños, cerezos, almendros, trigo, cebada o lavanda, que conviven estos días con girasoles y maizales.

Asimismo, el parque dispone de zonas de juegos, fuentes con referencias a los ríos Torío y Bernesga, un sistema de riego por goteo con suelos permeables para favorecer el consumo racional del agua, mobiliario de madera integrado en el paisaje e iluminación de bajo consumo.

La instalación acoge además un homenaje al dibujante leonés José Manuel Redondo 'Lolo' mediante una de sus viñetas.