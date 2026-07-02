Alumnos de la UCAV amplían en Eslovenia su formación en emergencias

Alumnos de la UCAV amplían en Eslovenia su formación en emergencias.
Alumnos de la UCAV amplían en Eslovenia su formación en emergencias. - UCAV
Europa Press Castilla y León
Publicado: jueves, 2 julio 2026 13:34
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ÁVILA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cuatro alumnos del grado en Enfermería de la Universidad Católica de Ávila (UCAV) han participado en el programa 'Salvar vidas bajo presión: intervenciones avanzadas de urgencias', organizado por la Facultad de Ciencias de la Salud de Celje (Eslovenia).

La actividad, enmarcada en un Blended Intensive Programme (BIP), un programa Erasmus+ de corta duración, ha combinado formación teórica, simulaciones clínicas y trabajo colaborativo con estudiantes de distintos países europeos.

Los alumnos, David Martín, Emma Zoe Alba, Marco Hernández y María Chacón, han valorado esta actividad, de la que destacan el aprendizaje en el manejo de emergencias desde una perspectiva internacional y las conexiones establecidas con personas de otros países. En definitiva, aseguran que se trata de una experiencia muy enriquecedora en lo personal y en lo referente a su futuro profesional.

Esta iniciativa forma parte del compromiso de la UCAV con la movilidad internacional y la formación práctica en entornos multiculturales, permitiendo a los estudiantes adquirir competencias esenciales para el ámbito sanitario actual.

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