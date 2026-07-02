Alumnos de la UCAV amplían en Eslovenia su formación en emergencias. - UCAV

ÁVILA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cuatro alumnos del grado en Enfermería de la Universidad Católica de Ávila (UCAV) han participado en el programa 'Salvar vidas bajo presión: intervenciones avanzadas de urgencias', organizado por la Facultad de Ciencias de la Salud de Celje (Eslovenia).

La actividad, enmarcada en un Blended Intensive Programme (BIP), un programa Erasmus+ de corta duración, ha combinado formación teórica, simulaciones clínicas y trabajo colaborativo con estudiantes de distintos países europeos.

Los alumnos, David Martín, Emma Zoe Alba, Marco Hernández y María Chacón, han valorado esta actividad, de la que destacan el aprendizaje en el manejo de emergencias desde una perspectiva internacional y las conexiones establecidas con personas de otros países. En definitiva, aseguran que se trata de una experiencia muy enriquecedora en lo personal y en lo referente a su futuro profesional.

Esta iniciativa forma parte del compromiso de la UCAV con la movilidad internacional y la formación práctica en entornos multiculturales, permitiendo a los estudiantes adquirir competencias esenciales para el ámbito sanitario actual.