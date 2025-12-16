Alumnos de las universidades de León y Oviedo participan en una simulación empresarial aplicada al mercado asegurador

Estudiantes de las universidades de León y Oviedo participan en el Bugamap, una formación destinada a ofrecer capacitación para la adecuada toma de decisiones empresariales. - ULE

LEÓN 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un grupo integrado por veinte estudiantes del Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras (Mucaf) que se imparte de forma conjunta las universidades de León y Oviedo ha participado recientemente en el Bugamap, una formación destinada a ofrecer capacitación en la que han realizado una simulación empresarial aplicada al mercado asegurador.

El Bugamap, desarrollado en colaboración con la Fundación Mapfre, es un juego con un enfoque estratégico que reproduce de forma realista los procesos de gestión y toma de decisiones de una entidad aseguradora. Para ello, los estudiantes se distribuyeron en cinco grupos, cada uno representando a una compañía ficticia dentro de un mercado global: Europa, Asia, África, América y Oceanía.

Durante la simulación, que fue dirigida por Roberto Rivera, responsable de Formación de la Fundación Mapfre, los participantes afrontaron la toma de decisiones financieras basándose en estados reales y en información complementaria proporcionada para el análisis.

A lo largo de tres ejercicios económicos, los equipos tuvieron que definir su estrategia en aspectos "clave" como la cuota de mercado, el ratio combinado acumulado, el beneficio antes de impuestos y el nivel de solvencia, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Universidad de León (ULE).

Todas las entidades comenzaron en igualdad de condiciones, con una cuota de mercado del 20 por ciento y valores similares en los principales indicadores financieros. Tras el desarrollo del juego, la compañía 'América', integrada por los estudiantes Daniel Flórez, Raffaella Folgheraiter, Aitor García y Nicolás Domínguez, alcanzó el primer puesto del ranking gracias a una estrategia enfocada, desde el primer ejercicio, en maximizar beneficios.

La coordinadora del Mucaf, la profesora María Carmen González Velasco, ha explicado que este juego de simulación constituye una experiencia formativa "de alto valor", que permite a los estudiantes aproximarse a la realidad operativa del sector asegurador y comprender la complejidad de la toma de decisiones en entornos competitivos.

VISITA AL BANCO DE ESPAÑA

Otra de las actividades programadas por el Mucaf fue una visita al Banco de España, que se llevó a cabo gracias a la colaboración del Vicerrectorado de Actividad Académica y de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de León.

La experiencia resultó "especialmente enriquecedora" para los estudiantes, que tuvieron oportunidad de conocer el funcionamiento y competencias de la institución de la mano de María Luisa Boronat, jefa de la División de Transparencia del Departamento de Transparencia y Comunicación del Banco de España.