Álvarez Casais liderará la candidatura del PP en León para mejorar el futuro de los leoneses desde su experiencia

La cabeza de lista del PP de León para las elecciones autonómicas, María José Álvarez Casais (centro), junto al consejero de Medio Ambiente y presidente de la gestora del PP de León, Juan Carlos Suárez Quiñones (a su izquierda). - EUROPA PRESS

LEÓN, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PP de León para las elecciones autonómicas, María José Álvarez Casais, ha manifestado este miércoles que afronta el "reto" de liderar la candidatura "con mucha responsabilidad" y con la determinación de aportar "en la medida de lo posible" su experiencia para mejorar el futuro de los leoneses.

Tras ofrecer unas palabras de agradecimiento hacia el presidente de la Junta de Castilla y León y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, por contar con ella para encabezar la lista por León ha expresado que es "un gran orgullo" formar parte del proyecto de la formación política en la Comunidad, con el objetivo de que se convierta en una de las tres mejores autonomías de España.

Respecto al resto de integrantes de la candidatura del PP por León, ha señalado que no se desvelará ningún otro nombre hasta que la lista sea aprobada por el comité electoral.

Álvarez Casais se ha pronunciado de este modo acompañada por el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y presidente de la gestora del PP de León, Juan Carlos Suárez Quiñones, que encabezó la lista del PP por León en los anteriores comicios autonómicos.

Ambos han participado en un encuentro con alcaldes y portavoces del PP en la provincia, un acto que también ha contado con la presencia de simpatizantes y en el que han estado acompañados por el consejero de Sanidad y secretario del PP en Burgos, Alejandro Vázquez; el procurador autonómico y coordinador de la campaña electoral el PP en León, Ricardo Gavilanes y el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego.

Suárez-Quiñones se ha referido a María José Álvarez Casais como una "extraordinaria y magnífica" candidata que, según ha augurado, defenderá el proyecto del PP "de la forma más acertada".