Álvarez Courel expresa el "compromiso total" de la Diputación con los centros asistenciales leoneses

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel (tercero por la izquierda) en el centro asistencial Sagrado Corazón. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha subrayado este martes el "compromiso total" de la institución provincial con los centros asistenciales leoneses.

Así lo ha expresado en el Sagrado Corazón, donde ha iniciado la tradicional ronda de visitas navideñas a los centros asistenciales que gestiona la institución provincial. Courel ha agradecido al medio centenar de trabajadores en plantilla su "excelente labor" y su "esfuerzo y dedicación" para garantizar el mejor servicio a sus 49 usuarios.

"Como sabéis, sois nuestro principal motivo de orgullo", ha destacado y ha manifestado su convencimiento de que las mejores sociedades son aquellas que más atención prestan hacia las personas que más lo necesitan.

Al mismo tiempo, ha recordado que el Sagrado Corazón ha estrenado durante el presente ejercicio un aula ocupacional y en total se han destinado al centro cerca de dos millones de euros, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

En el acto, en el que se ha hecho entrega de regalos a los usuarios, también ha estado presente el diputado de Derechos Sociales y Territorio Sostenible, Francisco Javier Álvarez, así como los diputados José Pellitero, Emilio Martínez y Sara Fernández.