Álvarez advierte a CEOE de que no habrá más negociación sin acuerdo en CC

Pepe Álvarez (C) junto a responsables de UGT PAlencia y de Castilla y León. - EUROPA PRESS

PALENCIA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha advertido este miércoles a la patronal CEOE y Cepyme de que si no se consigue un acuerdo sobre los convenios colectivos, que están en una situación "xde precariedad absoluta" no seguirán negociando y que deberán optar entre un país "ordenado" o un país "con un alto nivel de conflictividad".

Así lo ha afirmado en Palencia, donde ha participado en una asamblea informativa, en la que ha estado acompañado del secretario Autonómico, Faustino Temprano, que ha tenido lugar en la Casa del Pueblo y ante la reunión que mantendrán con la CEOE y CEPYME, a los que han hecho "una propuesta moderada, con un cláusula de revisión salarial flexible".

Álvarez ha apuntado que "no tiene sentido" que se lleve más de un año con "expectativas abiertas" que hace que el proceso de negociación colectiva "vaya mucho más lento de lo que debería de ir" y de lo que necesitan los trabajadores del país.

"Esto no es ningún juego. Hay mucha gente para la que el que no les suban el convenio representa que no puede vivir como vivía. Hay mucha gente que tiene dificultades para poder llegar a final de mes, ir al súper y llenar la cesta de la compra", ha explicado Álvarez, quien ha indicado que la patronal puede optar por un país "ordenado, que negocia los convenios y reparte la riqueza o un país con un alto nivel de conflictividad"

El líder de UGT ha reconocido que no ve "buenas perspectivas" por parte de la patronal "que quiera ganar más y más cada día", sobre todo viendo que Cepyme "ya ha sacado pegas" ha subrayado Pepe Álvarez, quien ha recordado que los convenios colectivos se encuentran en "precariedad absoluta" y que los empresarios "cada vez quieren ganar más dinero".

"Están subiendo los dividendos de una manera importantísima, hace muchísimo tiempo que no había un excedente empresarial y unos beneficios de las empresas como los que hay en estos momentos y la negociación tiene que ser instrumento para poder repartir la riqueza que se genera en las empresas", ha apuntado el responsable de UGT.