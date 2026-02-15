Alvise, abierto a pactar en CyL: "Como buen bailarín que no se preocupa de con quién baila, si no de la música"

El eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, en un acto en la Feria de Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, se ha mostrado abierto a pactar en Castilla y León si su formación es necesaria y logra escaños en las próximas elecciones autonómicas del 15 de marzo.

"Si el Gobierno depende de nosotros, haré como un buen bailarín, que no se preocupa tanto de con quién baila, sino primero y antes que nada que la música que suena tenga sentido", ha apostillado en declaraciones recogidas por Europa Press antes de intervenir ante más de 500 personas en un acto en un auditorio de la Feria de Valladolid, donde ha estado acompañado de la candidata de SALF a la Presidencia de la Junta, la burgalesa Lucía Echevarrieta.

'Alvise' ha precisado así que priorizaría un acuerdo en el que la otra parte se comprometiese a "bajar la presión fiscal a los autónomos o que repercutiese en el gasto político y la reducción de cargos "a dedo". En este sentido, ha defendido que la "gran ventaja" de su partido es que "no tiene que colocar a 500 tíos en las administraciones" como sí llevan haciendo otros partidos "20 o 30 años.

Cuestionado por 'cordones sanitarios', ha incidido en que "no cree" en ello al ser SALF el "patito feo" al que le "hacen bullying todos los partidos políticos", si bien ha rechazado cualquier pacto con las formaciones que "han asesinado personas por cuestiones ideológicas, como EH Bildu", o aquellos que han dado "golpes de Estado", como ERC o Junts, que "son supremacistas, radicales y nazis de ultraderecha".

Tampoco pactaría con el PSOE por estar "presente en todas las causas judiciales contra él" y la "estructura criminal" del actual Gobierno de Pedro Sánchez que, a su juicio, "debería ser ilegalizada", ha agregado.

Con todo, SALF concurre a las elecciones en la Comunidad como antesala a la expectativa de 'Alvise' de "ser presidente de España y poder cambiar el país" sacando a los "parásitos y burócratas", ha indicado el líder de la formación, quien ha incidido en que los candidatos de las provincias explicarán las propuestas concretas próximamente.

Sobre el acto celebrado este domingo, ha destacado su "carisma nacional", una línea que obedece a que los problemas que ocurren en la Comunidad son, en "gran parte", los "problemas nacionales". "No tenemos un presidente del Gobierno, sino un coordinador de comunidades autónomas, intentando gestionar la presión de lobbies sectoriales que no priorizan a todos los españoles, sino a aquellos que se organizan mejor para amenazar o para intentar presionar electoralmente al Gobierno de España", ha añadido al respecto

En este sentido, ha criticado que actualmente España "no es un país" si no "comunidades de taifas peleando", frente a lo que SALF defiende un "país libre, unido y fuerte", si bien, ha puntualizado, respeta las identidades de todas las comunidades autónomas.

"Es verdad que no creemos que el Estado sea un sofá en donde cada uno tenga que sentarse de la manera más cómoda posible. Al final es una gestión, es un aparato burócrata que se encarga de darnos los mejores servicios públicos. Y cuando tiene 17 sistemas de salud diferentes o 17 sistemas de educación diferentes, evidentemente el coste-beneficio es infinitamente inferior si tuviéramos una central única de compras o si tuviéramos un currículo escolar único, que creo que es lo que tiene cualquier país sensato que se respeta a sí mismo", ha explicado.

Por otro lado, en referencia a los 40 años de Gobierno del PP en Castilla y León, ha lamentado sus "horrores y alevosías", como, en su opinión, ha ocurrido con los 'populares' en Galicia o el PSOE en Andalucía.

"Cuando tienes a un partido político durante tantísimas décadas se forman unas redes clientelares y se forma un caciquismo local en cada capital de provincia que atenta contra los intereses de los ciudadanos", ha advertido al respecto, para elogiar a las listas electorales de SALF donde se incluye a gente que "lleva toda la vida trabajando y siendo saqueada por este Estado".

En este contexto, ha precisado que en Castilla y León están en las listas exmiembros de Vox, como el que fuera procurador Javier Teira, "que ha visto la partidocracia desde dentro y se ha escandalizado".

Por otro lado, sobre la investigación en su contra por financiación irregular, ha recordado que el Parlamento Europa ha descartado cualquier irregularidad y ha acusado al sistema de "inventar ciertos titulares": "Encima que estamos pagando más impuestos que el 99 por ciento de la población, nos están criminalizando por querer cambiar las cosas en España".

Asimismo, en relación con la acusación en su contra por acoso a dos eurodiputado que fueron en su lista en SALF, ha dicho que este proceso, que ahora mismo está en el Tribunal Supremo, será "archivado" y ha lamentado que será un "titular que van a querer traer en campaña electoral para intentar dividir". "Es el lawfare típico que se hace de cualquier persona fuera de la política que se meta aquí para cambiar las cosas", ha dicho.

LLAMADA A "LIMPIAR" CYL

Por su parte, Echevarrieta, expresidenta de la Agrupación de Jóvenes Empresarios de Burgos y ahora candidata de SALF a la Presidencia de la Junta, ha llamado a la sociedad a "limpiar" la Comunidad.

"Somos peligrosos para sus privilegios, su chiringuito y para su fiesta", ha clamado, para lamentar que en Castilla y León se trata mejor a los que son "vagos con paguitas" que a los emprendedores que hacen un "acto de heroísmo"

Igualmente, ha censurado la burocracia, los impuestos y el sistema que "machaca" a los ciudadanos mientras "al político que ha dilapidado millones de euros públicos, no le pasa nada". "Luego nos preguntamos porque esta tierra se muere. Es porque sobran políticos inútiles que llevan décadas calentando sillones mientras Castilla y León se desangra", ha manifestado.

Asimismo, ha rechazado la Justicia actual, que, tal y como ha asegurado, "está rota" porque "tiene dos velocidades", una para los ciudadanos y otra para los políticos "corruptos", y ha arremetido contra las listas de espera de Sanidad en la Comunidad para los habitantes mientras el consejero, Alejandro Vázquez, tiene "vía rápida".