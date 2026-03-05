Alvise Pérez: "O nos movemos los que no dependemos de los partidos, o estamos muertos"

Alvise Pérez, en un acto de campaña en Salamanca. - EUROPA PRESS

SALAMANCA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

"O nos movemos los que no dependemos de los partidos, o estamos muertos", ha advertido esta tarde Alvise Pérez, líder de la formación 'Se Acabó La Fiesta', durante un mitin ofrecido en la Plaza de los Bandos de la capital salamantina ante un centenar de personas, acompañado de la burgalesa Lucía Echevarrieta, candidata a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, y el exprocurador de las Cortes por Vox, Javier Teira, número 1 por Salamanca.

El líder de SALF ha criticado a todos los partidos y líderes políticos y ha reconocido que meterse contra el sistema no es fácil. "En el mismo momento en el que te metes contra el sistema, se nos calumnia, injuria, aparecen noticias falsas", ha censurado, al tiempo que ha asegurado haber padecido una persecución judicial y una persecución mediática.

"Es increíble lo que tenemos que aguantar". "Si veis la historia de España, veréis que quien cambia realmente un país es un grupo bien organizado de gente libre, valiente. No son millones y millones de personas, son personas concretas en ciudades concretas, incluso pequeñas, muy pocos cientos que son capaces de cambiar un país", ha indicado Pérez.

El máximo responsable de SALF ha hablado también de los emigrantes, en el sentido que el problema "no es de raza, ni de color de piel. Es cultural, de gente que viene de países donde agredir a las mujeres es normal o colgar a los homosexuales es normal", a lo que ha añadido que España es pueblo abierto y solidario. "Pero yo hablo de algo que se llama autopreservación, que, si no hay para nosotros, porque lo malgastan entre los partidos políticos, cómo va a haber para media África", ha añadido.

A este respecto, ha pedido que "se priorice a los que han contribuido al sistema" para que su madre no tenga que esperar 8 horas en Urgencias, petición que, a su juicio, el algo de "sentido común".

En cuanto a sus adversarios políticos, Alvise ha denunciado que "a unos le pagan 35.000 euros al mes por ser asesor" o que a un eurodiputado le dan "dos millones de euros para asesores", además de añadir que este dato solo lo han denunciado ellos, mientras que el resto de gente ha estado callada. "¿Cómo es posible que la gente no supiera que a un eurodiputado le entra en cuenta entre gastos, sueldo y dieta más de 60.000 euros al mes?. Una persona que cobra 60.000 euros al mes del sistema, ¿a quién va a defender, al sistema o a ti?", se ha preguntado.

Alvise, además, ha lamentado que la política esté separando a todos, dividiendo, radicalizando y polarizando. "Están haciendo que nos odiemos entre hermanos. Ayer me paraba uno de Juventudes Socialistas y me dio un abrazo porque está igual de harto que todos nosotros", ha señalado.

"Yo no estoy lleno de odio, yo estoy lleno de amor por un país que a mí personalmente me ha visto crecer. Y yo que he estado siete años en Inglaterra porque no tenía ni para comer, no tenía ni para forrar los libros del colegio en Sevilla. Tengo amigos con dos carreras, máster, posgrado, idiomas y la madre que lo parió, sirviendo copas a las tres de la mañana en un bar. ¿De qué cojones sirve estudiar si luego te dejan tirado como las ratas y no tienes de alguna forma de progresar?", se ha preguntado.

Además, ha pedido que los ministros del Gobierno pasen una oposición pública para que tengan un mínimo de preparación para gestionar miles de millones de euros. "¿Cómo es posible que el ministro de Sanidad de un país de 48 millones de habitantes sea un filósofo que no ha gestionado un hospital nunca? ¿Cómo es posible que el ministro de Defensa no sea un militar condecorado?", ha recriminado.

Alvise ha criticado a los "Koldos, los Ábalos, los Santos Cerdán, que no se diferencian en nada de los Felipe González, José Bono que se han hecho de oro y luego se han ido", y, además, ha asegurado esperarse lo peor del PP y del PSOE, pero "de los nuevos partidos políticos, también". Y así ha señalado que no conoce los sobresueldos ni de Feijóo ni de Pedro Sánchez ni de Abascal. "Yo ahora no me fío de absolutamente nadie", ha añadido el líder de SALF, además de dirigirse a los que critican que no tiene programa electoral: "¿Para qué voy a presentar un programa si nadie lo cumple?", ha concluido.

