Ambiente "festivo" en la I Feria de las Flores de Torreiglesias, tercera parada de la Caravana de Alimentos de Segovia - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

TORREIGLESIAS (SEGOVIA), 26 (EUROPA PRESS)

El municipio de Torreiglesias ha vivido este domingo su incorporación a la Caravana de Alimentos de Segovia, con el desarrollo de la primera Feria de las Flores, en un "ambiente festivo" y "colorido" que ha reunido las variedades más reconocidas de la provincia.

A la cita han acudido el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, y la vicepresidenta segunda y diputada del Área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez.

Acompañados por el alcalde del municipio, Mario Pastor, han sido dos paseantes más en el recorrido de expositores y puestos que se han repartido por la zona delimitada al efecto por el Ayuntamiento de Torreiglesias.

Esta nueva cita de la Caravana de Alimentos de Segovia ha cumplido con las expectativas de "dinamizar distintos puntos de la provincia", en este caso "confiriendo valor al campo, donde proliferan las especies silvestres que se conocen en el medio rural segoviano desde varias generaciones atrás".

Así, junto a las variedades florales se han promocionado productos artesanales ligados a la marca agroalimentaria de la Diputación, como las empresas Moncedillo, Bodegas Maestre, Crema y Chocolate, Las Dos Antiguas, Merche's Galletas, Miel Entrehoces, Cáñamo Canniebas, Aceitunas Hilario, La Fragua Gastronomía, Quesería Sacramenia y Espirulina Valsaín.

A lo largo de toda la mañana, vecinos y visitantes han podido disfrutar de talleres didácticos, talleres infantiles, exposiciones de arte, ejemplos de folclore local, además de los espacios para la venta directa de los productos de proximidad.

De Vicente ha remarcado "el impulso a este tipo de iniciativas que aúnan elementos tan representativos de los campos y nuestros pueblos como son las flores, su colorido y su aroma, como complemento perfecto al mérito que atesoran los productores ligados a Alimentos de Segovia".