Amenaza con un cuchillo a una mujer que quería entrar a una casa de Pedrajas para cuidar al bebé de una amiga

VALLADOLID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid ha puesto a disposición judicial a un varón que había amenazado a una mujer que quería entrar en el domicilio compartido por el agresor situado en Pedrajas de San Esteban para cuidar a un bebé.

Los hechos sucedieron el pasado 12 de noviembre sobre las 14.00 horas, cuando la Central Operativa de Servicio (COS) de la Guardia Civil recibió aviso de una posible agresión con cuchillo el municipio, donde se solicitaba la presencia "inmediata" de una patrulla de Seguridad Ciudadana, informa el Instituto Armado a través de un comunicado.

Una vez en el lugar, los agentes se entrevistaron con una mujer, quien relató que había mantenido una discusión con un hombre que reside en una vivienda de la localidad de Pedrajas de San Esteban. Según su declaración, el individuo le impidió acceder al domicilio donde ella cuidaba habitualmente a un bebé, hijo de una amiga, amenazándola con un cuchillo para evitar su entrada.

El presunto autor manifestó a los agentes que vivía de alquiler en la vivienda junto con otras cinco personas y que no deseaba la presencia de personas ajenas en la casa, alegando sentirse incómodo. Los agentes corroboraron la versión de la denunciante y reforzaron la gravedad de los hechos.

Tras las investigaciones realizadas, los agentes determinaron que entre la víctima y el presunto autor de los hechos no existía ningún tipo de relación sentimental ni vínculo afectivo previo.

Ante la evidencia aportada, la Guardia Civil procedió a la detención del denunciado, quien fue trasladado a dependencias oficiales y puesto a disposición judicial.