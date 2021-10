Amigo destaca que los 11 acuerdos del Diálogo Social han ayudado a contener los efectos de la pandemia

VALLADOLID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo e Industria de Castilla y León, Ana Carlota Amigo, ha cifrado en 953 millones los que se han destinado a las medidas contempladas en los once "grandes" acuerdos del Diálogo Social alcanzados en los que va de legislatura, que considera que han contribuido a contener el "grave impacto" laboral y social que ha tenido la pandemia, de la que considera que la Comunidad se recupera mejor.

Amigo se ha expresado así en el marco de su comparecencia en la Comisión de Empleo e Industria de las Cortes en la que, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, ha informado sobre los acuerdos del Consejo del Diálogo Social de Castilla y León, su seguimiento y evaluación.

La consejera, quien ha destacado el "incuestionable" esfuerzo de la Junta en este ámbito y la entrega de todos los miembros del Diálogo Social, ha señalado que quedan mucho retos por abordar entre sus integrantes, de cuya lealtad ha afirmado que no ha dudado "nunca".

En este contexto, ha destacado el incremento de la actividad del Diálogo Social "de forma extraordinaria" en esta legislatura, con más de 240 reuniones celebradas por parte de los grupos de trabajo, 25 reuniones de la Comisión Permanente y nueve del Consejo del Diálogo Social, el triple de lo habitual.

La consejera, que ha defendido el Diálogo Social como una garantía de democracia participativa y de enriquecimiento de la acción de gobierno, ha reconocido el trabajo tanto de los miembros que forman parte del mismo como de todas las consejerías implicadas que han participado en la búsqueda de acuerdos y consensos.

Fruto de ello, se han firmado once acuerdos desde el inicio de la legislatura (cuatro en 2020 y siete en 2021) que abarcan la práctica totalidad de las políticas activas de la Junta, aunque una parte importante se han centrado en el ámbito social, laboral y económico, especialmente durante 2020, ante la situación derivada de la pandemia.

En total, ha señalado que los acuerdos suman medidas por importe de 953 millones para la protección social y el empleo y ha destacado entre ellas cuatro acuerdos por valor de más de 760 millones de euros con medidas centradas en políticas de empleo y de apoyo a la actividad empresarial.

Así, ha hecho un repaso por los acuerdos firmados, el primero de ellos el Plan Anual de Políticas de Empleo 2020 que contó con una dotación presupuestaria de más de 165 millones de euros distribuidos en un total 84 medidas de apoyo al empleo, la formación, el emprendimiento, la conciliación, la igualdad de oportunidades, la protección de personas en desempleo y la salud laboral, el cual se fue adaptando a las necesidades surgidas de la pandemia. El acuerdo se ha ejecutado en más de un 90 por ciento y ha permitido llegar a más de 100.000 ciudadanos.

RAPIDEZ DE RESPUESTA

Ana Carlota Amigo ha apuntado la "rápida" reacción de la Junta y del Diálogo Social tras la declaración del primer estado de alarma el 15 de marzo del 2020, que permitió que el Consejo del Diálogo Social aprobase, unos días después, el Plan de medidas urgentes y extraordinarias para la protección de las personas y las empresas de Castilla y León frente al impacto económico y social del Covid-19.

El mismo movilizó más de 220 millones de euros en cinco grandes ejes de actuación: medidas de protección y mantenimiento del empleo; medidas en materia de prevención de riesgos laborales frente a la Covid-19; medidas de carácter financiero para garantizar la liquidez y la supervivencia de las empresas; servicios y medidas de refuerzo para la actividad empresarial y medidas de protección social para ayudar a las familias, a los desempleados y a los trabajadores más afectados por la crisis.

El tercero de los acuerdos fue el Plan de Choque para favorecer el Empleo, firmado el 11 de noviembre con una dotación económica de 82,3 millones y un total de 27 líneas con el fin de tratar de dar respuesta a la persistencia de la situación sanitaria y sus consecuencias, haciendo hincapié en el mantenimiento y la creación de empleo y en el apoyo o los sectores económicos más perjudicados por la prolongación de las restricciones sanitarias tales como la hostelería, el turismo y el comercio.

Entre las medidas concretas ha destacado los 20 millones del plan COVEL que permitieron financiar la contratación de 2.000 desempleados a través de las entidades locales, los 24 millones de euros destinados al mantenimiento del empleo en hostelería y otros sectores, los 5 millones de euros para cerramiento de terrazas, o los 5,5 millones de euros para la reactivación del consumo.

Durante el año 2020, se negoció también el Plan de Empleo de Castilla y León 2021 que se firmó en el seno del Consejo del Diálogo Social en junio de este año y que pretende revertir los efectos de la crisis económica derivada de la pandemia e impulsar la transformación económica.

Cuenta con una dotación económica cercana a los 293 millones de euros y un total de 106 medidas, con más de un 70 por ciento ya en ejecución.

A estos cuatro acuerdos ha sumado el acuerdo en materia de atención a las personas en situación de dependencia, firmado en junio, con un presupuesto de 150 millones de euros; así como el Acuerdo en materia de Educación para los cursos 2021/22 a 2023/24, firmado la pasada semana, con una presupuesto de 42,4 millones de euros.

De este modo el conjunto de acuerdos alcanzados con el Dialogo Social para la protección social y del empleo en lo que va de legislatura supera los 953 millones de euros.

Además, ha recordado que el Diálogo Social ha realizado durante 2020 el seguimiento y la evaluación de otros 13 acuerdos en diferentes materias.

AVAL DE LOS RESULTADOS

La titular de Empleo e Industria ha señalado algunos datos que ponen de manifiesto que los acuerdos que se han alcanzado y ejecutado han sido "realmente útiles" para los ciudadanos de la Comunidad y que han contribuido a contener el "grave impacto" de la pandemia.

En este sentido, ha afirmado que Castilla y León ha resistido "mejor" que otras comunidades las consecuencias de la Covid-19, y a medida que se ha ido dejando atrás la crisis sanitaria, la recuperación económica y del empleo "está por encima de la media nacional".

Así, ha concretado que se ha finalizado 2020 con una tasa de paro del 11,6 por ciento, casi 4,5 puntos por debajo de la media nacional que se sitúa por encima del 16 y, ha añadido, desde que en marzo, tras haber pasado lo peor de la pandemia, se inició el descenso sostenido del paro, el desempleo se ha reducido en un 20,61 por ciento, con 36.000 parados menos.

Así, ha afirmado que ha sido la cuarta comunidad con mayor descenso del paro en septiembre, con 4 puntos por encima de la media de la media nacional y sólo las comunidades autónomas eminentemente turísticas (Canarias, Murcia y La Rioja) tienen mejores datos.

Además, ha apuntado que hay 5.000 parados menos que antes del inicio de la pandemia y, lo que considera "más importante", hay 19.000 afiliados más a la Seguridad Social que antes de la pandemia, al pasar de 914.000 en febrero de 2020 a 933.000 en septiembre.

"Evidentemente, y después de un año tan duro como el que hemos atravesado en el 2020, queda mucho trabajo por hacer, y en ello vamos a poner todo nuestro empeño", ha señalado la consejera, quien ha insistido en que las políticas puestas en marcha desde el consenso con el Diálogo Social han contribuido a paliar las graves consecuencias económicas y sociales de una crisis "sin precedentes".

"Es evidente que los distintos actores no siempre hemos estado de acuerdo y que incluso en ocasiones hemos mostrado nuestras discrepancias con honestidad", ha añadido Amigo, quien cree que esas diferencias no deben "empequeñecerles" porque "enriquecen el diálogo, permiten abordar los problemas desde una visión más compleja y aportan mayor relevancia a los once acuerdos firmados".