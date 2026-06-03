Amnistía Internacional alerta de un grave retroceso en derechos humanos en Castilla y León

VALLADOLID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Amnistía Internacional Castilla y León ha alertado de los graves retrocesos en materia de derechos humanos que supone el pacto de gobierno suscrito entre el Partido Popular y Vox. La organización denuncia que el texto cuestiona que los derechos humanos sean para todas las personas.

La entidad ha enumerado medidas del pacto como el principio de 'prioridad nacional', el rechazo a acoger menores migrantes, los planes de repatriación, la supresión de subvenciones a las ONG y la vinculación de la delincuencia con la inmigración. Asimismo, ha criticado la prohibición del burka y el nicab, el endurecimiento de los centros de menores, la reforma restrictiva del padrón, la exclusión de personas en situación irregular de prestaciones esenciales y la ausencia de medidas contra la violencia de género.

Amnistía Internacional ha subrayado que estas políticas vulneran obligaciones internacionales de no discriminación, protección de la infancia, libertad religiosa y derecho a la vivienda. En este sentido, a través de un comunicado recogido por Europa Press, ha insistido en que ningún acuerdo político puede justificar retrocesos en derechos humanos y que Castilla y León debe garantizar una protección plena y efectiva de todas las personas, sin excepciones.

La organización ha urgido a las instituciones de Castilla y León a defender sin ambages los derechos humanos, adoptando políticas eficaces que garanticen el derecho a la vivienda a través de la contención de precios, el aumento verificable del parque público o la eliminación de barreras discriminatorias en ayudas y empadronamiento. Además, considera que las autoridades de Castilla y León deben actuar con firmeza frente a la normalización del racismo y los discursos del odio.

Por último, la asociación ha exigido una protección efectiva para quienes sufren exclusión por su origen, situación administrativa o identidad, así como recursos especializados accesibles para las víctimas de violencia sexual que garanticen el funcionamiento adecuado de los centros de crisis 24/7.

Igualmente, ha reclamado que la acogida de la infancia que llega en solitario se base en el interés superior de cada niño y niña y que los jóvenes extutelados accedan a documentación, formación y oportunidades reales de integración sociolaboral.