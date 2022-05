Clara Luquero renunciará como alcaldesa de Segovia "por motivos personales" y dejará el cargo a Clara Martín

SEGOVIA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La socialista Clara Luquero renunciará a su cargo como alcaldesa de Segovia "por motivos personales" y la sustituirá en el cargo la concejal de Urbanismo y Patrimonio Histórico, Clara Martín.

Luquero ha comparecido para anunciar su próxima dimisión en una rueda de prensa de última hora en la que ha manifestado que quiere dedicar más tiempo a su familia.

La actual alcaldesa, presentará su dimisión "en los próximos días".

Posteriormente, el pleno en su sesión ordinaria del 27 de mayo tomará conocimiento y la hará efectiva.

A partir de ese momento el primer teniente alcalde, Jesús García Zamora ejercerá como alcalde accidental hasta la celebración del pleno extraordinario en el que se elija a la persona que dirigirá el Ayuntamiento, que según ha manifestado Luquero, espera que sea alcaldesa.

Luquero ha afirmado que "se mantendrá" como concejal hasta que se produzca la investidura y que, posteriormente, presentará su dimisión.

La política socialista lleva ocho años al frente del cargo y 19 en el Ayuntamiento de Segovia. Ha ocupado diferentes responsabilidades en el Consistorio soriano desde el cargo de concejal de Cultura y Turismo hasta tomar posesión como alcaldesa en el año 2014.

La alcaldesa ha afirmado que han sido muchos años en el Ayuntamiento y que en ese tiempo las circunstancias personales y familiares han cambiado. "Dejo la Alcaldía con absoluta tranquilidad porque hay un gran equipo gobernando en estos momentos", ha aseverado Luquero, quien también ha explicado que "con absoluta tranquilidad porque a quien se va a proponer es una mujer joven, listísima y con una capacidad extraordinaria de trabajo, iniciativa, visión, tres años de experiencia de gobierno, perfil técnico, con capacidad, con conocimientos y con un gran amor por esta ciudad".

Luqero se refería así de Clara Martín, "que se emociona pensando en Segovia y trabaja como una auténtica máquina por esta ciudad".

"UN PILOTO DE FÓRMULA 1"

La alcaldesa ha elogiado la labor de la actual concejal de Urbanismo, a la que ha comparado con un "un piloto de fórmula 1" que va a conducir la ciudad de Segovia, que ha afirmado que es "un Ferrari".

A su vez, ha asegurado que Martín cuenta con todo su respaldo y "esta convencida" de que lo tiene "todo" para ser una gran alcaldesa de Segovia, incluso mejor que ella.

Por otra parte, Luquero ha agradecido el trabajo de todos sus compañeros a lo largo de estos ocho años al frente del Consistorio y ha aseverado que ya ha comunicado su decisión tanto a los socios de gobierno, IU y Podemos-Equo; al secretario de la Agrupación Local del partido y al secretario provincial, de los cuales tiene "todo su apoyo".

A LOS SEGOVIANOS Y SEGOVIANAS

La alcaldesa también se ha dirigido a los ciudadanos en un discurso "emotivo" que ha sido interrumpido por sus lagrimas en varias ocasiones.

Ha firmado que ha sido "todo un honor" ser su alcaldesa y que se ha entregado "en cuerpo y alma" a la hora de trabajar por la ciudad, "dejando muchas veces en segundo plano" su vida personal y familiar.

"Todo tiene un principio y un fin, y estos diecinueve años ha sido apasionantes por que nos han permitido, ya que un alcalde o una alcaldesa no es nada sin su equipo, poner en marcha proyectos, definir estrategias de futuro, resolver problemas, atender necesidades de los ciudadanos y quiero pedir humildemente perdón por aquellos problemas que no haya llegado a resolver, por aquellas necesidades que no haya podido atender", ha aseverado Luquero.

A su vez, ha asegurado que ha "crecido como persona" y que se queda con "la cercanía y el cariño" de los ciudadanos de "cada barrio y cada rincón" de la ciudad.

Luquero ha finalizado dando las gracias por haberla dado "el enorme privilegio" de ser la alcaldesa de Segovia.