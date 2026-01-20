AMP Diputación de Palencia recibe 2,5 millones de fondos Feder para impulsar la comarca Vega-Valdavia

Diputación de Palencia recibirá 2,5 millones de euros de fondos Feder para destinar a la comarca Vega-Valdavia - DIPUTACIÓN DE PALENCIA

PALENCIA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia recibirá 2,51 millones de euros procedentes de fondos europeos Feder para el desarrollo del Plan de Actuación Integrado (PAI) del Área Funcional Vega-Valdavia, una estrategia territorial orientada "a hacer frente al reto demográfico, promover la igualdad de oportunidades y el futuro de la Valdavia, a través de inversiones sostenibles y capaces de generar empleo y fijar población.

La obtención de la ayuda, los ejes del plan y las principales inversiones para las que va a destinarse se han presentada en Saldaña durante una reunión informativa con los alcaldes de la comarca.

El encuentro ha estado presidido por la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, que ha estado acompañada por el diputado provincial y alcalde de la localidad, Adolfo Palacios, así como por los vicepresidentes, María José de la Fuente y Urbano Alonso, y el diputado de zona, Miguel Abia.

La ayuda Feder concedida supone el 60 por ciento de una inversión total de 4,18 millones de euros prevista para el PA y se completará con las aportaciones de la Diputación de Palencia, que destinará 1,1 millones euros, y del Ayuntamiento de Saldaña, que contribuirá con 564.969 euros.

El proyecto presentado por la Diputación de Palencia ha sido el mejor valorado de toda Castilla y León, con una puntuación de 36,5 puntos, lo que confirma "la calidad técnica de la propuesta y la pertinencia de las actuaciones planteadas", como ha indicado la responsable de la institución provincial.

El PAI Vega-Valdavia abarca un total de 21 municipios y 68 núcleos de población, que suman 6.386 habitantes, con una densidad media de apenas 6,93 habitantes por kilómetro cuadrado y un elevado índice de envejecimiento.

En este sentido, la Diputación busca convertir estas debilidades estructurales "en una oportunidad para crear un modelo rural innovador, sostenible y atractivo para jóvenes y nuevos profesionales", como ha aseverado Armisén.

Entre sus objetivos estratégicos se encuentran el impulso a la innovación en el sector primario, la diversificación de la economía rural, la modernización de explotaciones agrarias y la atracción de nuevos profesionales; así como frenar la regresión demográfica mediante políticas de vivienda asequible, servicios públicos y medidas de acogida a nuevos residentes.

Asimismo, el PAI apuesta por reforzar la cohesión territorial a través de una gobernanza compartida y una red de municipios que optimice recursos y servicios.

El Plan de Actuación Integrado se articula en torno a cuatro grandes proyectos interrelacionados. El principal de ellos es la rehabilitación del edificio conocido como La Fábrica, el antiguo asilo de Santa Catalina, obra del arquitecto Jerónimo Arroyo, en Saldaña.

Este inmueble se transformará en un Centro de Innovación Territorial eficiente y sostenible, que formará parte de la Red Estatal de Centros de Innovación Territorial (Red CIT) y estará especializado en el apoyo al sector agroalimentario. Contará con espacios de coworking, aulas para formación avanzada en tecnologías agrícolas, biblioteca, auditorio, área audiovisual y equipamiento informático, con una inversión total de 2,01 millones.

El segundo proyecto contempla la creación de vivienda pública mediante la rehabilitación del antiguo centro de salud de Saldaña, que se convertirá en siete apartamentos destinados al alquiler. Estas viviendas, diseñadas bajo criterios de alta eficiencia energética, funcionarán como espacios de 'coliving' para profesionales, investigadores, emprendedores y nuevos habitantes vinculados al Centro de Innovación Territorial y a otros servicios del área.

El presupuesto de esta actuación asciende a 813.775,37 euros e incluye mejoras de accesibilidad, habitabilidad, conservación e instalaciones de autoconsumo fotovoltaico.

El tercer eje del plan es la puesta en marcha de un campo de ensayos agro-tecnológicos en una finca de 40 hectáreas propiedad de la Diputación de Palencia, situada en Pedrosa de la Vega, en el entorno de la Villa Romana de La Olmeda. Este laboratorio agroforestal 4.0 estará dotado de parcelas demostrativas, sistemas de riego de precisión, sensores, conectividad avanzada y zonas de experimentación para técnicas agrícolas innovadoras, con una inversión de 800.000 euros.

Por último, el PAI incluye un programa de inclusión socio-comunitaria y digital que equipará los centros socioculturales de los 21 municipios con aulas conectadas a internet, pantallas interactivas y ordenadores portátiles. Este programa, con un presupuesto de 558.511,80 euros, permitirá desarrollar acciones de alfabetización digital, formación en idiomas, apoyo escolar, itinerarios laborales e iniciativas de integración social, garantizando que los beneficios del plan alcancen de forma equilibrada a todo el territorio.