AMP Educación inicia con CSIF una ronda de contactos para abordar la mejora de las condiciones del docente en CyL

María Pardo, en la reunión con CSIF. - JCYL

VALLADOLID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, María Pardo, ha iniciado con CSIF una ronda de reuniones con las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Educación.

El objetivo de estos encuentros es trasladar su interés por abordar "la mejora de las condiciones del profesorado, un colectivo fundamental en la consecución y consolidación del éxito educativo en Castilla y León", detalla el departamento en un comunicado.

La primera de estas reuniones se ha celebrado hoy con el sindicato más representativo de la Comunidad, CSIF. Al encuentro han asistido el presidente nacional del sector Educación, Mario Gutiérrez, y la presidenta autonómica del sector Educación en Castilla y León, Isabel Madruga Bajo.

Precisamente, CSIF ha considerado "imprescindible" que la nueva etapa se abra "con una respuesta inmediata a los problemas reales que afectan a los centros". Entre ellos, ha reclamado a la consejera un plan autonómico de confort térmico en los centros educativos, para controlar el calor, con diagnóstico por provincias y actuaciones urgentes en los edificios. Para el sindicato, el próximo curso debe arrancar "con instrucciones claras, medidas preventivas y un compromiso presupuestario real para proteger al alumnado, al profesorado y al conjunto del personal de los centros".

La reunión, explica el sindicato a través de un comunicado, se ha planteado desde una posición de "lealtad institucional, voluntad negociadora y firmeza reivindicativa".

En este sentido, CSIF ha pedido a la nueva consejera el desarrollo negociado de las cuestiones vinculadas al Acuerdo de 22 de septiembre de 2025 que siguen requiriendo concreción. El reconocimiento de las tutorías, la reducción lectiva para mayores de 55 años, o medidas para el reconocimiento al docente (como el refuerzo de la autoridad) han sido algunos de los asuntos tratados. También se ha hablado de la revisión de plantillas, ratios y horarios lectivos, la reducción de la burocracia o la atención a la diversidad.

Además, ha trasladado su "preocupación" por la interinidad, las oposiciones y la estabilidad del sistema. "Atraer y retener talento docente exige condiciones laborales adecuadas, reconocimiento profesional y procesos bien organizados", añade la información.

"Es el momento de transformar las prioridades del profesorado en decisiones útiles para los centros. CSIF va a negociar con responsabilidad, pero también con la firmeza necesaria para que el curso 2026-2027 comience con avances reales, especialmente en aquellas materias que ya no pueden esperar", ha concluido el sindicato.

En los próximos días, la consejera mantendrá encuentros con el resto de sindicatos que cuentan con representación en el sector: ANPE, STECYL-i, UGT - SP y CCOO.