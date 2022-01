El juzgado prorroga otras 72 horas la detención del presunto implicado en la desaparición de Esther

Efectivos de los GEAS continúan la búsqueda de Esther López en aguas del Duero. - PHOTOGENIC PABLO REQUEJO

VALLADOLID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid ha acordado mantener la situación de detención, durante 72 horas más de R.C, más conocido como 'El Manitas', detenido el pasado sábado, 22 de enero, por su presunta implicación en la desaparición de la vecina de Traspinedo Esther López de la Rosa, de 35 años, de la que no se tienen noticias desde el día 12 del mismo mes, según la información facilitada por el Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León recogida por Europa Press.

Las actuaciones han sido declaradas secretas por la titular del referido juzgado, ante el cual el investigado se ha acogido a su derecho de no declarar durante una comparecencia de no más de diez minutos en la que el fiscal ha pedido mantener la situación de detención otras 72 horas, con la oposición abierta de su defensa, que entiende que "no hay elementos" para ello y que, además, ha mostrado su malestar por el hecho de no haber sido informada de ningún dato de la investigación.

R.C, de 48 años, vecino de la misma localidad donde reside la desaparecida, había mantenido a primera hora de la mañana un encuentro con su abogada en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil en Valladolid, en la Avenida de Soria, donde, pese a su negativa a prestar declaración ante los agentes del Instituto Armado, sí había asegurado a la letrada que no está implicado en la desaparición forzosa de Esther.

"Jura y perjura que es inocente. Está agotado pero sigue en sus trece, y yo le creo porque le conozco desde hace quince años y no le veo capaz de una cosa así", ha mantenido, en declaraciones a Europa Press, la letrada Lorena Iglesias.

"¿CÓMO LE IBA A HACER UNA COSA ASÍ?"

En su breve encuentro a las 01.00 horas de este martes en dependencias de la Guardia Civil, el detenido también ha indicado a su abogada que conocía a la desaparecida y le ha trasmitido la imposibilidad de hacerle nada malo. "¡Cómo le iba a hacer yo una cosa así?", indica la abogada que 'El Manitas' le ha asegurado.

Por tal motivo, al considerar "totalmente injusta" su situación y verse como "presa fácil" para ser incriminado por la desaparición de Esther López, R.C. ha iniciado una huelga de hambre, ya que se niega a ingerir alimentos y agua, de ahí que ya ayer tuviera que ser trasladado al hospital para recibir suero.

Pese al incidente registrado hace ahora un año y medio en el restaurante 'La Maña' de Traspinedo durante una pelea en la que esgrimió un cuchillo, "donde el que recibió todas las tortas fue él", un asunto que sigue en el Juzgado de Instrucción 6, su abogada precisa que el detenido "solo cuenta con antecedentes policiales por distintos motivos pero no con antecedentes penales porque nunca ha sido condenado".

Por su parte, la Guardia Civil ha vuelto a conducir al detenido a primera hora de la mañana a Traspinedo, antes de pasar a disposición judicial, para continuar con la inspección ocular en su vivienda, en la urbanización El Romeral, a unos cuatro kilómetros del núcleo principal de Traspinedo, dentro de un operativo integrado por un total de 120 efectivos.

Las pesquisas han continuado también en el entorno del río Duero, en la zona de la confluencia con el canal situada a unos cientos de metros de la vivienda del detenido, con el trabajo en el agua del Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil y el apoyo desde el aire de la Unidad de Drones.

En una jornada, de nuevo, fría los agentes de Benemérita han trasladado al investigado desde la Comandancia de la Guardia Civil hasta el chalé pasadas las 9 de la mañana de este martes y allí ha asistido a una nueva inspección de la vivienda en búsqueda de indicios o pistas que puedan aportar datos sobre los hechos que pudieron desembocar en la desparaición de Esther López.

En el dispositivo han trabajado agentes de la Policía Judicial así como del servicio cinológico, con al menos dos canes que han inspeccionado tanto la vivienda como el entorno, una zona de pinar. Uniformados de la Benemérita han prestado labores de apoyo estableciendo un control en el acceso a la calle en la que se encuentra el chalé, para que no accediera alguna persona ajena a la investigación.

Una pareja de agentes de paisano ha llevado a la vivienda herramientas como una cizalla y una maza para ayudar a proceder a las tareas de búsqueda, con las que han abandonado el lugar pasadas las 11.30 horas.

Finalmente, en torno a las 11.50 horas, un furgón de la Guardia Civil ha sacado a R.C. de su domicilio con destino a Valladolid para proceder a su puesta a disposición judicial.

La jornada ha transcurrido tranquila en el entorno de la urbanización El Romeral, con la presencia de algún curioso que ha acudido en bicicleta o en su vehículo particular y con al menos una decena de profesionales de los medios de comunicación.

Mientras tanto, a unos kilómetros de allí, la localidad de Traspinedo encaraba el día con cierta normalidad y con la tranquilidad propia de una invernal, pero soleada, jornada de martes, aunque con la presencia en todos los escaparates de los negocios del cartel con la información de la búsqueda de Esther López y con el asunto en las conversaciones de los bares y los establecimientos.

"TRISTEZA EN EL PUEBLO"

El alcalde del municipio, Javier Fernández, ha explicado a Europa Press que la sensación en el pueblo es principalmente de "tristeza" porque "falta una vecina, a la que estás acostumbrado a ver pero ya no la puedes ver" y la joven protagoniza "el comentario general en los bares, en las tiendas y por la calle".

"Para nada hay un ambiente de que el pueblo esté parado, el ritmo del pueblo sigue adelante, pero la situación duele", ha explicado el regidor de esta localidad situada a 25 kilómetros de Valladolid, que ha destacado que cuando ha ocurrido una situación como esta el pueblo se ha "unido" en torno a la familia de Esther, como se pudo ver en las tres batidas que se realizaron la pasada semana para tratar de localizarla, que tuvieron una participación "multitudinaria".

En este sentido, Fernández ha añadido que "todos los días" trata de apoyar a la familia de Esther López, y les hace una visita para "ver cómo están" y comentar con ellos las novedades sobre la investigación.

Sobre la persona del detenido, el regidor de Traspinedo ha reconocido que apenas le conoce porque vive en una zona de chalés en el extrarradio, donde "cuesta identificar a la gente" porque algunos sí que "hacen vida" en el pueblo y acuden a comprar o llevan a los niños al colegio, pero otros no, o solo pasan allí el verano.