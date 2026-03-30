Los órganos judiciales de CyL registraron 139,04 asuntos por cada 1.000 habitantes durante el año 2025

VALLADOLID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los órganos judiciales de Castilla y León han registrado una tasa de litigiosidad de 139,04 asuntos por cada 1.000 habitantes durante el ejercicio de 2025. Esta cifra sitúa a la Comunidad por debajo de la media nacional, que se ha establecido en 153,70 asuntos por cada millar de ciudadanos. Los datos han sido publicados hoy por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su informe anual sobre la situación de los órganos judiciales.

En Castilla y León, el pasado año contabilizó un total de 333.864 asuntos ingresados y una capacidad de resolución que ha alcanzado los 341.005 casos en el conjunto de todas las jurisdicciones. Según los datos de la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la comunidad ha finalizado el ejercicio con 170.240 asuntos en trámite, lo que ha supuesto una reducción de la pendencia global del 3,9% respecto al inicio del periodo.

La tasa de resolución general se ha situado en el 1,02, lo que indica que se ha resuelto más de lo ingresado durante los cuatro trimestres del año. La jurisdicción civil ha concentrado el mayor volumen de actividad con 144.659 asuntos ingresados y 159.435 resueltos, destacando los Juzgados de Primera Instancia, con 67.409 nuevos casos. En este ámbito, se han dictado un total de 57.149 sentencias y 51.292 autos finales. La tasa de congestión en el área civil se ha situado en el 1,55, mientras que la tasa de resolución ha sido del 1,10, reflejando una evolución positiva en la gestión de la carga de trabajo de estos órganos.

En el ámbito penal, los tribunales castellanoleoneses han registrado 156.795 asuntos y han resuelto 150.345, dejando 58.912 casos pendientes al final del periodo. Los Juzgados de Instrucción han sido los de mayor entrada, con 58.865 asuntos, seguidos de los de Primera Instancia e Instrucción, con 54.651. Durante el año 2025, esta jurisdicción ha emitido 25.481 sentencias y ha tramitado 93.556 autos, manteniendo una tasa de resolución de 0,96 y una tasa de pendencia de 0,39.

Por su parte, la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo ha ingresado 7.362 asuntos y ha resuelto 7.119, mientras que la Social ha registrado 25.048 nuevos casos frente a los 24.106 resueltos. En lo social, los Juzgados de lo Social han dictado 10.873 sentencias, cerrando el año con una tasa de congestión de 1,75.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha resuelto 3.491 asuntos en su Sala de lo Social y 2.463 en la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

Finalmente, en cuanto a la ejecución de sentencias, los órganos judiciales de la región han registrado 62.705 ejecuciones y han resuelto 57.665 durante el periodo analizado. Al cierre de 2025, han quedado en trámite 141.097 ejecuciones, de las cuales 117.652 han correspondido a la jurisdicción civil y 20.633 a la penal. Los Juzgados de Primera Instancia han sido los que han acumulado un mayor volumen de ejecuciones pendientes, con un total de 65.366 casos al finalizar el cuarto trimestre.

A nivel nacional, el número de asuntos ingresados en los tribunales españoles ha experimentado un descenso del 3,2 por ciento respecto al año anterior, alcanzando un total de 7.550.806 nuevos procedimientos. En este contexto, Castilla y León se encuentra entre las autonomías con menor índice de actividad judicial por habitante, alejándose de los datos registrados en regiones como Canarias o Madrid, que han liderado la estadística con tasas de 202,06 y 166,46 respectivamente.

En cuanto a la capacidad de respuesta de los tribunales en todo el país, el informe ha destacado un incremento interanual del 2 por ciento en el volumen de asuntos resueltos, sumando un total de 7.437.033 resoluciones. No obstante, a pesar de este aumento en la eficacia resolutiva, la pendencia global ha crecido un 3,4 por ciento, dejando un total de 4.673.596 asuntos en trámite al cierre del ejercicio el 31 de diciembre.

Por jurisdicciones, el orden Penal ha sido el único que ha registrado un crecimiento en la entrada de nuevos asuntos a nivel estatal, con un incremento del 1,4 por ciento y un total de 3.550.118 procedimientos. Por el contrario, la jurisdicción Civil ha experimentado una caída del 7,7 por ciento, mientras que los órdenes Contencioso-Administrativo y Social han reducido su ingreso de asuntos en un 4,2 y un 2,8 por ciento, respectivamente.

Para la elaboración de esta estadística de litigiosidad por territorios, el CGPJ ha utilizado los cálculos realizados sobre las cifras de la Estadística continua de población del Instituto Nacional de Estadística (INE) a fecha de 1 de enero de 2025.