Archivo - Nacimiento, bebé, 2025. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La comunidad de Castilla y León ha registrado un ligero aumento interanual del 0,44 por ciento en las cifras de estimación de nacimientos relativas al mes de noviembre de 2025 cuando se alcanzaron los 1.055 natalicios con un acumulado de 11.614, según la estimación publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Estas cifras son inferiores al conjunto nacional, que ha crecido un 1,08 por ciento respecto al mismo periodo del pasado ejercicio, con un total de 27.436 y un acumulado de 294.629.

En noviembre de 2024 la estimación de nacimientos en Castilla y León también fue positiva pero creció mucho menos ya que llegó al 0,06 por ciento con 1.009 natalicios entonces y un acumulado de 11.563.

Por provincias, los nacimientos hasta noviembre han crecido en Ávila, Burgos, Soria, Valladolid y Zamora, mientras que desciende en las otras cuatro, León, Palencia, Salamanca y Segovia.

Según los datos del INE recogidos por Europa Press, en Ávila en noviembre nacieron 75 niños, con un acumulado de todo el año de 810 nacimientos, ocho más que en 2024, lo que supone un incremento del 1,03 por ciento; en Burgos, vinieron al mundo 178 niños en noviembre con un total en los once primeros meses del año de 1.928, 60 más que en 2024 (+1,03 por ciento), y en León, 153 natalicios en noviembre, con un acumulado de 1.846 niños, ocho menos que en 2024 (-0,42%).

En Palencia, nacieron 69 niños en noviembre, hasta un acumulado de los once primeros meses del año de 751, tres nacimientos menos que en el mismo periodo 2024 (-0,42%); en Salamanca, 130 nacimientos en noviembre, con un acumulado de 1.482, 75 natalicios menos (-4,81%); y en Segovia, 94 en noviembre, 855 acumulados, cuatro nacimientos menos que en el mismo periodo de 2024.

En Soria, en noviembre nacieron 39 niños, con un acumulado de 448, siete menos que en el mismo periodo de 2024 (+1,53%); en Valladolid, 255 nacimientos en noviembre, lo que alcanza un total en once meses de 2.814, 46 más que en 2024 (+1,65%) y en Zamora, 63 niños nacieron en noviembre, con un acumulado de 680, 20 más que en el mismo periodo del pasado año (+3,03%).