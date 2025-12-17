AMP Trasladados al Clínico de Valladolid dos de los heridos en el choque de tres vehículos en el acceso a Centrolid

VALLADOLID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos de las tres personas heridas den un choque entre tres turismos en la rotonda de acceso a Centrolid, en Valladolid, han sido trasladadas en ambulancia al hospital Clínico de la capital valloletana, mientras las tercera ha sido dada de alta en el lugar, según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencia 112.

El accidente ha tenido lugar a las 9.18 horas de este miércoles en la ronda VA-20 a la altura del kilómetro 1, en dicha rotonda. Como consecuencia del impacto entre los tres turismos tres personas han sufrido heridas.

Los heridos que han sido trasladados al Clínico son una mujer de 24 años, que quedó atrapada en el vehículo con una crisis de ansiedad, y dos hombre de 34 años, mientras que la tercera persona herida fue dada de alta en el lugar

Hasta el lugar se han desplazado Policía Municipal, Bomberos, Policía Nacional y Emergencias sanitarias.