Tres heridos en un choque entre dos turismos en Mingorría (Ávila)

ÁVILA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas en un accidente ocurrido esta tarde como consecuencia de la colisión entre dos vehículos en Mingorría (Ávila), según informaron a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.

El suceso se producía minutos antes de las 17.01 horas, que es cuando el 112 ha sido informado de un choque entre dos turismos en el kilómetro 148 de la N-403, en Mingorria, sentido Ávila, donde un varón de unos 45 años había resultado herido y se encontraba en el interior de uno de los turismos.

Se ha dado aviso a Tráfico de Ávila, a los Bomberos de Ávila y a Sacyl, que ha movilizado recursos al lugar.

En el lugar, el personal sanitario ha atendido finalmente a tres personas, un varón de 40 años trasladado en UVI móvil al Complejo Asistencial de Ávila y un varón de 35 y una mujer de 33, quienes han sido evacuados en ambulancia soporte vital básico al mismo centro asistencial.