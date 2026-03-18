VALLADOLID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado "el varapalo judicial" tras la sentencia de anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJCyL) de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) fruto de la "gravísima negligencia" en su gestión con una actuación "marcada desde el principio por el retraso, la falta de transparencia, la improvisación y la ausencia de una verdadera voluntad de proteger la salud de la ciudadanía".

A través de un comunicado, señalan que la sentencia del TSJCyL "confirma" lo que el PSOE ha advertido "durante meses". "El Ayuntamiento ha actuado sin rigor, sin seguridad jurídica y sin la seriedad que exige una medida de esta trascendencia para la calidad del aire, la movilidad urbana y la salud pública", han añadido.

En este contexto, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, ha recordado que "lejos de diseñar una ZBE eficaz, ambiciosa y alineada con los objetivos de sostenibilidad y salud ambiental que exigen las ciudades del siglo XXI, PP y Vox optaron por reducirla a la mínima expresión, vaciándola de contenido y desnaturalizando su finalidad".

"Ya advertimos el pasado mes de octubre que la ordenanza ni protegía adecuadamente la salud ni aportaba certezas al tejido económico y comercial de la ciudad. Aquel texto llegó tarde, tras más de un año de parálisis y oscurantismo, y fue tramitado sin la transparencia exigible en una decisión que afecta de manera directa a vecinos, comerciantes y conductores", ha abundado.

Esta resolución judicial es un "varapalo" que no hace sino certificar "un fracaso", según los socialistas. La anulación de la ordenanza "por no ajustarse al ordenamiento jurídico y por carecer, según recoge la sentencia, de un proyecto previo válido, sitúa al Ayuntamiento ante una crisis política y administrativa de enorme envergadura".

"Las posibles consecuencias son evidentes: queda en cuestión la cobertura legal con la que se ha venido aplicando la ZBE, se abre un escenario de enorme incertidumbre sobre miles de expedientes y sanciones tramitadas, y se proyecta sobre Valladolid una imagen de improvisación institucional incompatible con una gestión responsable", ha denunciado Herrero.

Para el socialista todo este era "evitable". "Nadie discute la necesidad de avanzar hacia una ciudad con menos contaminación, menos ruido y una movilidad más saludable. Precisamente por eso resulta aún más irresponsable la actuación de PP y Vox, que no solo han demostrado escaso interés por tomarse en serio la protección de la salud de los vallisoletanos, sino que además han sido incapaces de dotar a la ciudad de una herramienta jurídicamente sólida y administrativamente fiable", ha criticado el portavoz.

MOCIÓN EN EL PLENO

Tras señalar el concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez, de la intención de recurrir en casación ante el Tribunal Supremo y la presentación de una moción para iniciar un proceso de derogación del régimen sancionador, Herrero lo ha definido como un "espectáculo bochornoso" que vayan a acudir al Alto tribunal para "defender" una Zona de Bajas Emisiones en la que PP y Vox "dicen que no creen".

Ha aseverado que se trata, por ello, de "un fraude a la ciudadanía y a sus votantes", ya que generan un trastorno "sin ninguna necesidad" por "hacer las cosas mal, por no estar a lo que tienen que estar, que es a la gestión".

Herrero ha interpretado que el equipo de Gobierno "está a la política nacional, a meterse con los demás, a echar la culpa de sus fracasos a los demás".

En cuanto a llevar al pleno la posible anulación del régimen sancionador, Herrero lo ha considerado como intentar "mutualizar las culpas" pues PP y Vox aprobaron con sus votos la ordenanza, por lo que ahora considera que no deben buscar "hacer a los demás cómplices", porque "por mucho que lo lleven al pleno y quieran abrir un debate", duda de que haya "garantías jurídicas".

"¿Dónde está la seguridad jurídica que hasta el momento ha brillado por su ausencia? ¿La van a poner también encima de la mesa? Pues pronto saldremos de dudas en el plano", se ha preguntado Pedro Herrero.

Los socialistas reivindican una ZBE "útil, rigurosa y bien diseñada, no un artificio improvisado para cubrir expediente ni una ordenanza fallida nacida de la desidia, la confusión y la falta de liderazgo".