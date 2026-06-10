Ana Blandiana, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2024, protagoniza un recital de poemas en Morille (Salamanca). - AYUNTAMIENTO DE MORILLE (SALAMANCA)

MORILLE (SALAMANCA), 10 (EUROPA PRESS)

La poeta rumana Ana Blandiana, galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2024, visitará el municipio salmantino de Morille este domingo, 14 de junio, para ofrecer un recital de poemas en el marco del evento 'Ana Blandiana en la aldea'.

El acto, que tendrá lugar en el Centro de promoción y estudios de la Vía de la Plata y del Viaje (CEVMO) a las 19.00 horas, contará con la bienvenida del alcalde de Morille, Manuel Ambrosio Sánchez Sánchez; la presentación de la autora a cargo de Francisca Noguerol, profesora de la Universidad de Salamanca, y la intervención de Fernando Sánchez Miret, también profesor de la USAL.

Ana Blandiana leerá sus poemas en su lengua materna, que luego serán complementados en su versión en castellano por vecinas y vecinos de Morille. A lo largo de esa tarde Ana Blandiana dialogará con los vecinos de la localidad, con Viorica Patea (USAL) como traductora. El programa se completará con una visita al Cementerio de Arte del municipio.

El evento está organizado por el Ayuntamiento de Morille, se incluye dentro de la agenda anual del Festival PAN, y cuenta con la colaboración de la Universidad salmantina, que este año celebra el V Centenario de la Escuela de Salamanca.