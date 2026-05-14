Ana Fernández (CCOO) asegura que no quiere que Vox tenga consejería alguna porque puede "hacer daño" en todas

La secretaria general de CCOO Castilla y León, Ana Fernández de los Muros, durante el desayuno informativo. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 14 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO Castilla y León, Ana Fernández de los Muros, ha asegurado que realmente no quiere que Vox tenga consejería alguna en la Comunidad porque cree que "pueden hacer daño en todas".

Fernández de los Muros se ha expresado así en un desayuno informativo en el que ha abordad diferentes aspectos de la situación de la Comunidad como la política, que ha asegurado que está en una "parálisis absoluta" al darse las circunstancias de que no hay presupuestos y se está pendiente de la conformación de Gobierno con el pacto que puedan alcanzar PP y Vox.

A este respecto, la responsable sindical ha asegurado que en un momento determinado se "comentaba" que el partido de Abascal pedía hacerse cargo de la Consejería de Educación.

"Yo realmente no quiero que tengan ninguna consejería porque me parece que pueden hacer daño en todas, pero en la de Educación la verdad es que puede ser tremendo", ha afirmado.

En esta línea, espera que el PP no "ceda" las consejerías que llevan los servicios públicos "más importantes" para la ciudadanía, tampoco Medio Ambiente por la situación con los incendios, pero tampoco Empleo "por las consecuencias que tiene para los trabajadores".

En cuanto al posible acuerdo entre ambas formaciones, Fernández de los Muros se ha referido a las declaraciones de miembros de Vox y PP cuando afirman que es mejor cerrar "un buen acuerdo, aunque se tarde más", como señaló el portavoz del Grupo Vox en las cortes, Carlos Pollán, y ha expresado sus dudas de que el acuerdo pueda ser "bueno".

GOBIERNO EN DEMOCRACIA

La dirigente sindical considera que la Comunidad "se merece" que ya se empiece a trabajar por el futuro de los ciudadanos de Castilla y León y ha reclamado que se hable de democracia porque cree que hay "algún partido político que además pretende gobernar" y que lo hará en coalición que "no entiende muy bien lo que es la democracia", que ha afirmado que "no es votar cada cuatro años", sino que es "participación" y "diálogo" con los agentes sociales y con la sociedad civil.

A este respecto, ha afirmado que "hay que generar espacios de diálogo" y ya se cuenta con el Diálogo Social, sobre el que está pendiente de ver "qué sucede en el futuro", y ha abogado por "espacios de participación" para que las políticas públicas, entre todos, sean mejores que las que podrían ser si sólo quedan en manos de quien gobierne.

Fernández de los Muros ha adelantado el "rechazo frontal" a un acuerdo similar al alcanzado en Aragón o Extremadura, "que todo apunta a ello", porque contempla una "discriminación absoluta" que ha asegurado que "atenta contra los derechos humanos hacia las personas inmigrantes, hacia quien no les gusta" y habla de la "prioridad nacional", que ha calificado de "invento" porque realmente de lo que hablan es "de racismo puro, ni más ni menos".

Además, ha expresado el convencimiento de que en España, y también en Castilla y León, se necesitan los inmigrantes también por el propio futuro del país, "tan envejecido", donde ha señalado que estas personas que llegan a trabajar y tienen regulada su situación cotizan también y aportan a las pensiones de los mayores.

"La cuestión no es inmigración sí o no, es inmigración cómo", ha matizado Ana Fernández, quien considera que el proceso extraordinario de regularización que se ha puesto en marcha, como otras veces, pude suponer una oportunidad para que muchos trabajadores puedan continuar su vida en España. "A mí me parece un lujo poder contar con estos trabajadores y que nos marquen un futuro de convivencia que estoy convencida que va a ser positivo y no alarmarnos", ha agregado.

DIÁLOGO SOCIAL

En cuanto al Diálogo Social, que ya se vio dificultado con el anterior gobierno de los 'populares' y Vox, Fernández de los Muros ha asegurado que ha pedido hace mucho tiempo tanto al PP como a Alfonso Fernández Mañueco, único candidato para la investidura, "una reflexión seria" de lo que significa un futuro de gobierno "con la ultraderecha" en Castilla y León.

Así, ha apuntado que con el anterior gobierno de coalición, los sindicatos "perdieron" la posibilidad de participar en el Diálogo Social, principalmente en todo lo que tiene que ver con el empleo, y exigirán poder hacerlo, más aún cuando hay una sentencia que avala el papel del sindicato, cuya capacidad como agente social recuerda que se lo proporciona la Constitución.

En este contexto, ha aclarado que los agentes sociales reciben una subvención como "compensación económica" por su papel en el Diálogo Social y el desarrollo de los programas que se acuerdan, que tienen que ver con la igualdad, la prevención de riesgos laborales o el asesoramiento tanto a inmigrantes como a la juventud, además de la formación propiamente dicha que proporcionan, algo que ha señalado que es un papel que debería cumplir el propio Gobierno pero que, a través del Diálogo Social, la participación y los pactos también lo cumplen los agentes sociales.

Además, ha recordado que los sindicatos negocian "para todo el mundo", no sólo para sus afiliados, incluso en empresas donde son minoritarios. "Entonces, eso es lo que pedimos, que haya un respeto al Diálogo Social, pero yo me temo que vamos a tener dificultades para que eso suceda", ha añadido.

A este respecto, ha criticado que Vox haya presentado una iniciativa en las Cortes Valencianas para que el patrimonio sindical y empresarial, entre el que hay algunos edificios que son del Ministerio de Trabajo con el fin de que puedan desarrollar su actividad, se conviertan en viviendas sociales para la población.

POLÍTICAS POPULISTAS

Ana Fernández ha afirmado que es una medida "muy populista" y ha cuestionado si sería una solución para el problema de la vivienda si se considera cuántas viviendas se podrían hacer en un edificio como el que ocupan patronal y CCOO en la Plaza Madrid de Valladolid.

"Nos estamos enfrentando a ese tipo de políticas que además son completamente populistas y antidemocráticas", ha añadido la dirigente de CCOO, quien ha advertido que Vox al final va a gobernar en varias comunidades, cuando no "cree" en ellas, por lo que espera que el PP, que lleva gobernando Castilla y León "más de 40 años" tenga en cuenta el papel de la democracia, de la participación y del Diálogo Social.

La secretaria autonómica de Comisiones se ha expresado así en una comparecencia en la que ha abordado diferentes aspectos como el empleo que, a pesar tener buenos datos "macro" en la Comunidad, considera que tiene problemas de parcialidad y estacionalidad, lo que perjudica tanto a mujeres como a gente joven, para los que ha reclamado políticas activas, y ha incidido en que se mantiene la brecha de género.

También se ha referido al problema de la vivienda y ha reclamado implicación de todas las administraciones, que se declaren zonas tensionadas en la Comunidad para poder estabilizar el alquiler, limitar el alquiler turístico y velar por que no haya abuso en el habitacional.

Además, ha reclamado un parque público de vivienda dirigido a los jóvenes, para que se puedan emancipar, pero también a los más vulnerables y a los trabajadores que a pesar de contar con un sueldo superior al Salario Mínimo Interprofesional "no pueden llegar a final de mes".