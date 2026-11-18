Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante una entrevista para Europa Press. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad y candidata del PSOE al Congreso de los Diputados por Valladolid, Ana Redondo, ha defendido este miércoles la gestión de su Ministerio con las pulseras antimaltrato, que "ha estado siempre encima", y apunta que las llevan actualmente "más de 5.000 mujeres" y que el 90 por ciento de ellas "habla de él positivamente".

Así lo ha señalado Redondo en declaraciones a los medios de comunicación durante una visita de campaña al barrio de La Rondilla, en Valladolid, donde ha defendido el funcionamiento de estas pulseras pese a las críticas que enmarca en el anterior contrato suscrito en 2023 cuando era ministra Irene Montero.

Tras reiterar que "ninguna mujer con el dispositivo puesto y conectado ha sido asesinada" y que actualmente "hay más de 5.000 mujeres con el dispositivo portándolo", ha apuntado que "un 90 por ciento" de las usuarias que portan un dispositivo "hablan de él positivamente y lo recomendarían".

Ha subrayado, en este sentido, que "hay muchas mujeres que salvan la vida a diario gracias al dispositivo", por lo que ha enfatizado que las mujeres que portan estos dispositivos "tienen que saber que están a salvo", ha subrayado.

Redondo ha insistido en que su departamento "ha estado siempre encima de la empresa" para garantizar el correcto funcionamiento de los dispositivos, y ha aclarado que el contrato que actualmente revisan organismos "como la UCO" data de 2023 y "pertenece al gobierno anterior", es decir, a su antecesora".

Además, ha incidido en que "en este momento ya no existe, está finiquitado". Asimismo, ha reconocido que "puede haber problemas tecnológicos en cuanto que puede haber fallos tecnológicos en todas las tecnologías se pueden producir fallos".

La ministra ha destacado que lo verdaderamente importante es que "lo que jamás ha fallado son los protocolos de protección", y ha explicado que "cuando se detecta un fallo de cobertura que puede existir, lo que se pone inmediatamente en marcha es un protocolo de protección, es decir, el agente protector se pone en contacto de la víctima" y se activan todos los mecanismos de seguridad.

Finalmente, la ministra ha destacado las mejoras incorporadas en el contrato actual, en el que "se ha pasado de un contrato de 45 millones de euros a un contrato de 111 millones" y que los nuevos dispositivos son de tipo "tobillera", "mucho más potentes" con "una cobertura mucho más potente también", y son "mucho más fiables".