Ana Redondo lamenta los últimos asesinatos machistas y critica a PP y Vox por "encubrir el negacionismo que mata"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, interviene durante el acto-homenaje dedicado a las mujeres imprescindibles de la lucha vecinal en Valladolid, en el Centro Cívico Pilarica, a 6 de mayo de 2026 - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha expresado su "solidaridad y apoyo" a las familias de las víctimas de los últimos crímenes de violencia de género, tras la confirmación por parte del Ministerio de dos casos, uno en Tarragona y otro en Tenerife, al tiempo que ha urgido a "achicar el espacio del negacionismo", razón por la que ha criticado al PP por "blanquear" a Vox en los gobiernos.

En declaraciones a los medios antes de participar en un acto-homenaje dedicado a las mujeres imprescindibles de la lucha vecinal en Valladolid, la titular de Igualdad ha lamentado que el número de mujeres asesinadas este año por violencia de género haya ascendido a 19 y a 1.360 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos, tras la confirmación de dos nuevos casos.

A este respecto, la ministra de Igualdad ha asegurado que el machismo es "transversal al no conocer de territorios, ni de clases sociales, ni de ideologías".

"El machismo convive con las sociedades desde hace 3.000 años y es muy difícil erradicarlo", ha expresado, si bien ha señalado que hay un "único camino" para avanzar hacia una sociedad libre de violencia de género y es reforzar todos los sistemas de protección, la cooperación y la colaboración entre las comunidades.

No obstante, ha lamentado que el negacionismo "avance" al "incrustarse" también en los gobiernos. "PP y Vox lamentablemente encubren el negacionismo que mata y esta situación es la que es tan contradictoria", puesto que por un lado se avanza con el Pacto de Estado hacia una sociedad feminista igualitaria pero por otra parte se ve cómo el "negacionismo y quienes no respetan los derechos y la igualdad se incorporan a los gobiernos".

Una situación que la ministra ha achacado al PP, que "blanquea y normaliza esa violencia y falta de corresponsabilidad en lo que es la lucha contra la violencia de género".