Ana Sánchez ve "alarmante" la entrada de la extrema derecha en las instituciones

Actualizado 03/12/2018 13:23:42 CET

Confía en que PP y Cs no lleguen a acuerdos que "blanqueen" la llegada de estas formaciones radicales

VALLADOLID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización y coordinadora del Comité Electoral del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez, ha calificado de "muy preocupante" y "alarmante" la entrada de la extrema derecha en las instituciones, en referencia al resultado de VOX en Andalucía, y ha advertido de que los socialistas lucharán contra ello.

Sánchez, tras la reunión del Comité Electoral de Castilla y León, ha analizado así el resultado electoral en Andalucía y ha reconocido el "mal resultado" del PSOE a pesar de que haya ganado en siete de las ocho provincias y ha llamado a hacer un "ejercicio serio" de reflexión sobre lo sucedido y ser capaces de convencer y persuadir a los ciudadanos de que son "útiles "para la resolución de sus problemas cotidianos.

En esta línea, considera que probablemente la desmovilización de la izquierda en Andalucía sea fruto del "descontento" y la canalización del "cabreo" que mucha gente tiene ha ido, a su juicio, a opciones "muy radicales y preocupantes".

Sánchez ha insistido en la preocupación que supone la entrada de estas fuerzas de extrema derecha en las instituciones y por ello lucharán como han hecho siempre contra el "machismo, fascismo, contra la xenofobia, la homofobia", ya que están "severamente preocupados" con su irrupción.

En esta línea, ha asegurado que en el PSOE están "esperanzados y confiados" en que tanto PP como Cs no lleguen a acuerdos de gobierno que "blanqueen" a esa extrema derecha en las instituciones. Además, ha añadido que "quieren pensar" que algunas declaraciones son "fruto de la noche electoral" y que conforme se vayan "enfriando los ánimos" no serán capaces de hacer cosas que han dicho y confían en que los partidos "que se dicen constitucionalistas" no "blanqueen" a la extrema derecha.

Sánchez ha agregado que es "algo que no se hace en ningún otro lugar" ni en ninguna región de Europa y afirmado que no se imagina al presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, "blanqueando" a la presidenta de Agrupación Nacional, Marien Le Pen, que ayer felicitaba a la extrema derecha en Andalucía.

En cuanto a la posibilidad de que los resultados se extrapolen a Castilla y León, la responsable socialista ha aclarado que aunque son "realidades políticas diferentes" hay un "hecho objetivo" y "denominador común", que es que en ambas comunidades al frente de la Administración autonómica ha habido un mismo partido durante muchos años, lo que "implica casi per se un desgaste" y, por lo tanto, una sensación de necesidad de un cambio.

DESVENTAJA DEL PP

Sin embargo, a partir de ahí considera que después se trata de que los partidos sean capaces de "conectar" o no, pero también ha recordado que hay otro hecho objetivo como es la "fragmentación", también en Castilla y León, y los "vientos de cambio" van en contra del PP porque hay un porcentaje elevadísimo de ciudadanos que ven necesario un cambio.

En cuanto a la incidencia que haya podido tener en el resultado la disputa por la Secretaría General del PSOE entre Pedro Sánchez y Susana Díaz, Ana Sánchez ha abogado por distinguir bien la vida interna de los partidos políticos de la decisión soberana de los ciudadanos y ha explicado que es "obvio" que cuando los ciudadanos tienen la percepción de división eso pueda repercutir en las urnas.

Sin embargo, cree que se debería preguntar al PP porque en Castilla y León los socialistas lo que tienen como "máxima fortaleza" es "la unidad del partido" y ha expresado su apoyo a sus compañeros del PSOE en Andalucía tras eludir referirse al peso de responsabilidad que pueda tener la propia Susana Díaz en el resultado electoral.