Anclaje se reúne esta tarde con la presencia de Azucarera sobre el cierre La Bañeza y la Junta "no tira la toalla"

VALLADOLID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Anclaje celebrará esta tarde una reunión para abordar la situación de la planta de Azucarera en La Bañeza (León) tras el anuncio de cierre realizado por la empresa, así lo ha confirmado el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, quien ha señalado que la empresa ha anunciado su asistencia al encuentro y ha garantizado que el Gobierno regional "no tira la toalla" para buscar soluciones.

"La empresa nos ha anunciado que viene y estará presente en la reunión", ha asegurado Fernández Carriedo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha reiterado el compromiso de la Junta para buscar alternativas que permitan mantener la actividad industrial y el empleo en la zona.

El consejero ha recordado que el expediente presentado por Azucarera se tramita en el Ministerio de Trabajo, al afectar a varias comunidades autónomas. "Preferiríamos que por parte de la autoridad laboral del Ministerio de Trabajo se considerara ese expediente como un ERTE y no como un ERE", ha subrayado, al tiempo en que es el Ministerio quien debe tomar la decisión definitiva.

Fernández Carriedo ha reconocido que las posibilidades de encontrar alternativas "eran mayores cuando no existía acuerdo entre empresa y trabajadores para el cierre", pero ha asegurado que la Junta no renuncia a mantener su trabajo en la búsqueda de soluciones. "Creemos que las posibilidades existen, si no tuviéramos posibilidades, no tendría sentido trabajar en ese ámbito esta misma tarde, pero creemos que las posibilidades existen y no tiramos la toalla", ha afirmado.

Asimismo, el portavoz autonómico ha agradecido la disposición de la empresa a participar en la reunión y ha abierto la puerta a explorar nuevas opciones industriales para los terrenos e instalaciones de la planta. "Si la empresa facilita la salida de esos terrenos e instalaciones para otra alternativa de carácter industrial que cree empleo y riqueza, también exploraremos esa situación", ha concluido.