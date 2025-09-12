Andrés cree que a Vamos Palencia les ha faltado "valentía" y sobrado "impostura" y afirma que agotará la legislatura

La alcalde de Palencia durante la rueda de prensa tras la ruptura del pacto de gobierno por parte de 'Vamos Palencia!. - EUROPA PRESS

¡Vamos Palencia' rechaza las acusaciones de Andrés y aseguran que su lealtad es "con la ciudad y sus vecinos" y no "con los sillones"

PALENCIA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, ha asegurado este viernes que a la formación 'Vamos Palencia', que ayer anunció la ruptura del pacto de Gobierno, le "ha faltado valentía y le ha sobrado impostura", porque, según ha explicado, cuando los concejales de esta formación veían que se iba a tomar una decisión contestada, "aunque fuera por una mínima parte... se apartaban. Sólo querían las fotos buenas".

Así se ha pronunciado Andrés en rueda de prensa después de que este jueves los concejales de ¡Vamos Palencia! anunciasen la ruptura del acuerdo de Gobierno que dio la alcaldía al PSOE, el partido más votado, al considerar que en estos dos año no se ha avanzado lo suficiente en el pacto de gobernanza, que contiene 39 medidas, y que Palencia "carece de un proyecto de ciudad ambicioso y a largo plazo".

¡Vamos Palencia' logró en las elecciones municipales de 2023 tres concejales, que dieron su apoyo a Miriam Andrés, pero el pasado mes de febrero expulsaron al que era su portavoz, Domiciano Curiel, que paso al grupo de no adscritos.

Durante su comparecencias, Andrés ha manifestado la "absoluta tranquilidad" del equipo de Gobierno porque, como ha apuntado, "jamás" contaron el apoyo de ¡Vamos Palencia! pero si con su "confrontación" y así ha puesto como ejemplo que participaron en una recogida de firmas en la zona peatonal cuando esta formación lo llevaba en su programa electoral.

Asimismo, ha recordado que en varias ocasiones se les ofreció entrar en el equipo de Gobierno pero se negaron "por falta de valentía" porque según ha dicho la alcaldesa, "les ha faltado valentía y les ha sobrado impostura, porque trabajar, transformar, cambiar nunca gusta al cien por cien de la población y en cuanto ellos veían que iba a ser una decisión contestada, aunque fuera por una mínima parte, ellos se apartaban".

"No hemos sentido jamás esa lealtad institucional", ha afirmado Miriam Andrés, quien ha contado cómo se entero del anuncio de la ruptura. Así, ha relatado que diez minutos antes de que 'Vamos Palencia' diese su rueda de prensa recibió una llamada que no pudo atender, tras lo que le llegó un WhatsApp con la decisión de la formación.

"Y nos dejan por WhatsApp como una relación de adolescentes. Esa es la lealtad institucional que hemos tenido. El mayor ejemplo de cómo se ha tomado la política y cómo se ha tomado a este ayuntamiento está ahí", ha subrayado la alcaldesa, quien ha asegurado que a las dos concejalas de ¡Vamos Palencia! pasarán a la oposición en las mismas condiciones que el resto.

De hecho, y en función del acuerdo de gobernabilidad, las dos personas eventuales que tenía 'Vamos Palencia' ya han sido cesados y se tiene que llevar a cabo una remodelación de los espacios y despachos, además de que en la Junta Local de Gobierno pasarán de dos a un representante.

Miriam Andrés se ha mostrado convencida de que agotará la legislatura y de que el equipo de Gobierno negociará y tratará de buscar el consenso con todas las formaciones con representación municipal "aquellas iniciativas que son buenas para Palencia" ya que como ha reconocido, el PSOE cuenta con 10 escaños "y hacen falta para muchas votaciones los trece votos".

RESPUESTA DE ¡VAMOS PALENCIA!

Por su parte, desde ¡Vamos Palencia! han desmentido a la alcaldesa y así han recordado que apoyaron la aprobación de los presupuestos de los dos últimos años, y ha acuado a Andrés de intentar desviar la atencióny culpar a esta formación "de su falta de gestión".

Asimismo, ha formación ha insistido en que su "lealtad siempre ha sido con la ciudad y sus vecinos, no con los sillones" y que la ruptura del acuerdo" es consecuencia directa de los incumplimientos del PSOE y de la actitud de una alcaldesa que prefiere la confrontación antes que la gestión".