Ángel Víctor Torres admite la necesidad de "aportar medidas" para tener más población en la España Vaciada

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, preside la reunión de la Comisión Interministerial de Coordinación de la Administración Periférica del Estado (CICAPE), en Zamora. - Paloma V. Escarpa - Europa Press

ZAMORA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha admitido este miércoles la necesidad de "aportar medidas" para conseguir "más población en los territorios que están alejados de la metrópoli". El miembro del Gobierno ha realizado estas declaraciones en la sede de la Fundación Rei Afonso Henriques de Zamora, donde se ha celebrado la reunión de la Comisión Interministerial de Coordinación de la Administración Periférica del Estado (Cicape).

Ángel Víctor Torres ha subrayado la importancia de organizar este tipo de actos en la España Vaciada y ha aclarado que, en la reunión, han participado delegados del Gobierno de todo el país, así como representantes y secretarios de los distintos ministerios.

En el encuentro se han abordado los asuntos que afectan en general a todo el territorio, así como temas particulares vinculados a emergencias como la dana o los incendios del verano.

En la reunión, se han tratado igualmente los actos que se van a celebrar en todo el país sobre "los 50 años de libertad", coincidiendo con el cumplimiento del medio siglo de la muerte de Francisco Franco: "Creo que es muy importante que lleguemos a la gente joven, que lleguemos a los centros educativos y que lleguemos a la sociedad civil", ha enumerado Torres, que ha elogiado el poder de la democracia.