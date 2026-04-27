Antón apuesta por hacer "más Soria" con la ciudadanía en el centro y se compromete a "escuchar, explicar y actuar"

El nuevo alcalde de Soria, Javier Antón, toma posesión de su cargo, a 27 de abril de 2026, en Soria, Castilla y León (España). Javier Antón sustituirá como regidor a Carlos Martínez, que presentó su dimisión el pasado 13 de abril, tras 20 años como alcald - Concha Ortega - Europa Press

SORIA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El nuevo alcalde de Soria, el senador socialista Javier Antón, ha apostado por hacer "más Soria" con la ciudadanía en el centro desde la convicción de que gobernar es "escuchar, explicar y actuar con la ciudadanía en el centro" tras lo que ha tendido la mano a la oposición para trabajar juntos, "sin confundir discrepancia con deslealtad".

Antón ha sido nombrado nuevo alcalde de Soria, el tercer regidor socialista de la Democracia tras Eloísa Álvarez y Carlos Martínez, en el Pleno Extraordinario celebrado este lunes en el que ha tenido que tomar posesión primero de su acta como concejal.

Javier Antón ha comenzando su intervención con la vista puesta en junio de 2003, cuando accedió al cargo por primera vez como concejal en el Consistorio. "Desde entonces han pasado más de 80 personas por el salón de plenos que han contribuido a construir la Soria de hoy", ha señalado.

Ahora, 23 años después, el nuevo alcalde de Soria ha tenido un recuerdo especial para Eloísa Álvarez, primera alcaldesa de la ciudad que le abrió las puertas del Consistorio, y para Silvio Orofino y Jesús Bárez, compañeros que "tanto enseñaron", y ha expresado un profundo sentimiento de orgullo, agradecimiento y responsabilidad.

"Orgullo por el honor de representar a la ciudad, agradecimiento por la confianza que los compañeros han depositado, sabiendo que cuento con ellos, y responsabilidad porque no partimos de cero", ha explicado Javier Antón.

El nuevo regidor ha defendido que en las dos últimas décadas la ciudad ha recorrido un camino de transformación y fortalecimiento de lo público "gracias a la estabilidad institucional y al papel de Carlos Martínez, compañero y amigo, que ha situado siempre a Soria y a sus vecinos en el centro de la acción política".

El nuevo alcalde ha incidido en que las corporaciones están "de paso" pero la institución permanece por lo que se haga "quedará como legado". Asimismo, ha basado el proyecto en tres pilares, como la ciudadanía, con el Ayuntamiento como institución "cercana y accesible"; la igualdad "con compromiso firme con el feminismo", y el futuro, "que sólo puede entenderse desde la sostenibilidad y el compromiso con el medio ambiente, con el refuerzo de lo público".

Por ello, ha reivindicado el papel del municipalismo y que la voz de Soria "sea escuchada donde se toman las decisiones" y ha recordado los proyectos en la ciudad de la mano de fondos europeos. Por último, se ha comprometido a trabajar cada día "para hacer más Soria, más ciudad y no defraudar la confianza de los compañeros", para lo que espera "estar a la altura".

PRIMERO, CONCEJAL

Como primer punto del orden del día, Javier Antón ha tomado posesión como concejal, ya que no formaba parte del listado de concejales en la presente legislatura. El segundo punto ha elegido al nuevo alcalde de la ciudad donde el PSOE ha propuesto a Javier Antón tras la renuncia, a ser regidor, del resto de candidatos, por orden de lista.

Con once votos, y por tanto mayoría absoluta, Javier Antón ha quedado proclamado alcalde de Soria. Posteriormente, y como tercer y último orden del día, Javier Antón ha prometido el cargo como nuevo alcalde, el tercer regidor socialista de la democracia tras Eloísa Álvarez y Carlos Martínez.

Antón ha sustituido como regidor a Carlos Martínez, que presentó su dimisión el pasado 13 de abril tras 20 años como alcalde de la ciudad, para tomar el acta de procurador por las Cortes de Castilla y León. Carlos Martínez pasa a la política regional tras 27 años en el consistorio soriano, 19 de ellos de forma ininterrumpida como alcalde de su ciudad natal, cargo al que llegó en los comicios municipales de 2007 y que ha revalidado después con cuatro mayorías absolutas en 2011, 2015, 2019 y 2023.