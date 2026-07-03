Antón pide tranquilidad tras la detención de la concejala de Comercio y asegura que "todo funciona con normalidad"

El alcalde de Soria, Javier Antón, tras la Junta de Gobierno Local - EUROPA PRESS

SORIA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Soria, Javier Antón, ha pedido respetar "los tiempos de la Justicia" tras el registro del Ayuntamiento que se saldó con la detención de siete personas, entre ellas la concejala de Comercio, Yolanda Santos, al tiempo que ha pedido "tranquilidad" ya que el Consistorio "funciona con total normalidad".

Así lo ha trasladado el regidor de la capital soriana en una rueda de prensa celebrada tras la Junta de Gobierno Local, donde ha señalado que el Ayuntamiento "ha dado desde el primer momento la máximas colaboración con la Justicia, se ha respetado el tiempo, las notificaciones y el secreto de sumario, punto en el que se está ahora".

En este sentido, ha apuntado que la nota de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León "donde se explicaba todo el proceso" manifestaba también "la gran colaboración del equipo de gobierno".

El nuevo regido se ha remitido a los dos comunicados lanzados desde el consistorio donde los pasos "han sido siempre respetar el secreto de sumario" para, una vez que se tengan más datos "dar los pasos y tomar las medidas necesarias".

También ha pedido especialmente al PP que respete los mismos plazos y no haga "más especulaciones con intereses partidistas" y ha asegurado que el Consistorio "funciona con total normalidad en todos los departamentos".

En la misma línea, ha reconocido que "sería absurdo" no reconocer que dicho episodio le ha afectado a nivel personal ya que se trata de "una compañera".

En cuanto a la sustitución de Yolanda Santos al frente de sus cargos en el Consistorio, la siguiente en la lista del PSOE es Estela Vallejo, quien valora su entrada.

Así, primero había un pleno que aprobara la renuncia y en el siguiente se haría el nuevo nombramiento, por lo que pueden pasar semanas. Tampoco ha desvelado si asumiría todos los cargos de Santos o se reestructurarían de otra forma.