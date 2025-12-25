Antonio Largo hace balance: "La UVA se ha fortalecido con más alumnos y oferta formativa, plantilla joven y cualificada"

El rector Antonio Largo en su despacho del Palacio de Santa Cruz. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Valladolid (UVA), Antonio Largo, ha hecho balance de los ocho años que lleva al frente y ha tirado de números para afirmar que la institución "se ha fortalecido". "Hay más alumnos, mayor oferta formativa y una plantilla rejuvenecida y cualificada", ha valorado.

En declaraciones a Europa Press, Largo Cabrerizo ha hecho una radiografía de lo que han sido sus dos mandatos al frente de la UVA y a pocos meses de dar un paso al lado --el próximo año habrá elecciones y por estatutos no podrá optar a una tercera reelección--. Un análisis que ha dividido en tres pilares: alumnos, oferta formativa y plantila docente e investigadora.

El rector ha señalado que el crecimiento de matriculaciones en máster en todo este periodo se ha elevado en un 35 por ciento, mientras que en grados, en nuevo ingreso, el repunte ha sido del "17 por ciento". En "alumnos totales", la tasa se sitúa entre "el nueve y el diez por ciento", todos ellos "indicadores buenos".

"Y luego hay un aspecto que me gusta mucho, que es el grado de satisfacción que tienen los estudiantes una vez que han cursado una titulación con nosotros. Y estamos en cifras por encima del 80 por ciento de satisfacción, del 81 en grado y del 83 por ciento en máster. Eso quiere decir que los alumnos están satisfechos con haber cursado un grado o un máster en la Universidad de Valladolid", ha apuntado.

A esto, ha añadido que el grado de empleabilidad de los egresados también es "muy elevado" y la institución está "muy bien posicionada", "en el top ten nacional y en el top tres de exámentes MIR". "Todos los indicadores nos dicen que hay una percepción positiva de la Universidad de Valladolid y que nuestros estudiantes luego se desempeñan bien en el mercado laboral. Y eso yo creo que es muy importante", ha abundado.

Sobre la oferta formativa, Largo se ha referido a los diez nuevos grados que se han incorporado en su mandato, "y hay dos más", uno que se implantará "en septiembre del 26" --en referencia a biotecnología-- y otro más solicitado --farmacia--, que completarán ese mapa de titulaciones. "Con lo cual tenemos diez grados implantados y dos más en marcha que creo que es un salto cualitativo muy importante", ha argumentado.

El tercero de los pilares es el de la plantilla. En este área, el personal técnico y de gestión de administración y servicios (PTGAS) ha crecido "aproximadamente" un nueve por ciento. "Pero destacaría sobre todo la cualificación. Vamos hacia una plantilla más formada que da mejor servicio y que responde mejor a los desafíos que nos plantea el cambio que hay en la sociedad. Tenemos que enfrentarnos a nuevas funcionalidades y tenemos que adaptarnos y por lo tanto estamos cualificando la plantilla", ha añadido.

Largo Cabrerizo ha incidido en que se ha incrementado en 170 personas la plantilla "integrada desde 2018", lo que da a la institución "fuerza para afrontar esos nuevos retos". "Pero, sobre todo, la apuesta que hemos hecho es por el rejuvenecimiento y por lo tanto por la captación y retención de talento. Eso es lo que yo creo que es nuestra seña de identidad", ha abundado.

En este contexto, ha recordado que se han convocado 550 plazas de ayudante doctor a los que han fidelizado al "ofrecer estabilización a partir del primer año de contrato". "Eso ha derivado en que se estabilizan mucho más rápidamente, que haya una carrera académica más ágil, con un rejuvenecimiento efectivo en la plantilla. Ahora hemos triplicado el número de personas menores de 40 años en la plantilla integrada, que yo creo que es importante", ha añadido.

En cuanto a los contratos de investigación predoctoral y postdoctoral, en estos últimos ocho años se han incorporado a "171 personas". Además han convocado "15 plazas anuales" para fichar talento. "De tal manera que la radiografía que yo hago es que la plantilla de profesorado se ha fortalecido con gente joven, estamos dando oportunidades a las personas jóvenes y por lo tanto queremos que la Universidad de Valladolid sea atractiva para hacer esta carrera profesional", ha resumido.

FUTURO E IGUALDAD

A nivel personal, el rector considera que ha ganado en conocimiento de la institución, "es 100 veces mayor del que tenía en 2018". "Siempre he intentado tener luces largas y anticiparme 10-15 años", ha reflexionado para anunciar que volverá a la docencia pero "muy satisfecho de la experiencia".

Ahora espera un equipo rector con "nuevas ideas, enfoques y energías" y se muestra abierto a "colaborar" para aportar su "conocimiento de la universidad".

Sobre si el próximo equipo rector estará encabezado por una mujer --algo que todavía no ha ocurrido en la historia de la institución--, Largo ha indicado que será así si "la comunidad universitaria lo desea" y que ello será consecuencia de que haya presentado un proyecto "postivo que convenza". "Lo más importante es que sea una persona institucional, comprometida, con conocimiento, capacidad trabajadora... Y si es una mujer, pues estupendísimo y maravilloso", ha abundado.

Al hilo de estas palabras ha aprovechado para hablar del impulso a la delegación de responsabilidad social universitaria que, a su juicio, ha trabajado "muy bien" en materia de igualdad. "Vemos indicadores muy positivos. Antes teníamos un desequilibrio en las plazas de entrada de profesor ayudante doctor o incluso las primeras plazas estables laborales, que ahora ya se está igualando", ha analizado.

Además desde la UVA se ha avanzado "mucho" en Cátedras y profesores titulares. "Estamos en el 31 por ciento, por encima de la media española, que está en torno al 27 por ciento", ha añadido. "Lo positivo es que las mujeres están encontrando un ecosistema más favorable para desarrollarse, lo están aprovechando bien y tenemos extraordinarias profesoras e investigadoras".

RETRIBUCIÓN E INFRAESTRUCTURAS

Por último, y en cuanto a los 'debes' de su gestión, Largo reconoce que le hubiera gustado conseguir una "mejor retribución del personal", adecuada al "servicio que presta". "En otras comunidades autónomas están mejor retribuidos, tienen unos complementos más acordes. Si queremos captar a los mejores, que se queden en la universidad para que sigamos formando e investigando pues hay que retribuir acorde a la titulación, a los méritos, entre otros", ha añadido.

Su segunda "espina" se focaliza en las infraestructuras. "Teníamos un plan ambicioso de despliegue de infraestructuras. Algunas van con retraso porque no hemos tenido financiación en algunos años, pero yo espero que próximamente tengamos buenas noticias en este sentido", ha apuntado.