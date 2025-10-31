Apamcyl-Uscal critica que los agentes medioambientales de Segovia no han cobrado aún sus guardias de incendios de verano

VALLADOLID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación-Sindicato Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León (Apamcyl, integrada en USCAL) ha denunciado públicamente que los profesionales de la provincia de Segovia no han cobrado aún sus guardias de incendios de verano.

La Asociación, en un comunicado recogido por Europa Press, ha explicado que los agentes medioambientales de esta provincia, alrededor de un centenar, no han percibido el pago de las guardias de incendios correspondientes a los meses de julio y agosto, una situación que se arrastra desde "hace semanas".

La organización ha apuntado que, según la información que traslada el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia, esta situación se debe a un fallo interno del sistema tras el traslado de un agente a otra provincia, pero este "supuesto error" ha afectado de forma general a toda la plantilla de la provincia.

Apamcyl ha explicado que, si el mes de septiembre, los agentes medioambientales se quedaron sin cobrar las guardias de incendios de los meses de julio y agosto "debido a la falta de personal en el Servicio Territorial de Medioambiente y/o la falta de comunicación de las guardias" por parte de la Sección de Incendios Forestales, "excusas" que aseguran que se han dado "invidiualmente y combinadas", este mes de octubre no han cobrado las de agosto aún por un supuesto problema en el sistema.

El colectivo ha señalado que este fallo habría tenido lugar como consecuencia de un traslado de uno de los agentes a otra provincia, por lo que el sistema no habría reconocido ese cambio, pero en lugar de afectar a este único caso, el resultado es que todos los agentes de esta provincia se han quedado sin percibir el importe de las guardias de incendios del mes de agosto.

Según la información trasmitida por el Servicio Territorial y por la Delegación Territorial de Segovia a los representantes sindicales de los agentes medioambientales, la situación del mes de septiembre iba a solucionarse con la nómina del mes de octubre, donde se ingresarían los importes correspondientes a las guardias de los meses de julio, agosto y septiembre.

COLECTIVO "DESPRECIADO"

"Pero una vez más, este grupo de funcionarios ha visto como sigue siendo tratado con desprecio por parte de la Junta de Castilla y León", ha aseverado Apamcyl.

En este marco, la Asociación ha apuntdo que, tras uno de los veranos "más exigentes" para los agentes medioambientales, con "unos de los peores incendios que han tenido lugar en la Comunidad en la historia" y la necesidad del desplazamiento de numerosos convoyes a las provincias más afectadas, "se observa de nuevo una falta de previsión y eficacia en la gestión de la Junta de Castilla y León".

A este respecto, preguntan al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, si la "concatenación de "errores de este tipo" en una administración que "presume" de ser una de las tres "mejores comunidades de España" es "lo normal".

"Este modo de gestionar hace plantearse serias dudas en una Administración que, por ejemplo, planea depender de cámaras para la detección de incendios", ha concluido.