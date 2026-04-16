Aparicio considera que imponer teletrabajo es "muy difícil" porque cada empresa debe adaptarse a sus circunstancias

Archivo - El presidente de la CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, considera que imponer un día de teletrabajo es "muy difícil" porque cada empresa tiene que adaptarse a sus necesidades y circunstancias.

Aparicio, en el marco de una jornada sobre contratación en materia de defensa celebrada en Valladolid, se ha referido así al documento que baraja aprobar Bruselas próximamente en el que plantea implantar un día de teletrabajo obligatorio para recortar los costes energéticos derivados de la guerra en Irán.

"Eso depende de las empresas y depende de cada empresa a nivel de cómo es lo que fabrica, los servicios que presta, lo que hace", ha señalado el presidente de la patronal castellanoleonesa.

A su juicio, aunque ha reconocido que no han estudiado esta propuesta en profundidad, es muy difícil poner un día "por obligación" para que se teletrabaje.

Santiago Aparicio ha insistido en que las empresas son todas "muy diferentes" y cada una se debe adaptar a las circunstancias y a las necesidades que tiene en cada momento, por lo que considera que sería una cuestión que habría que estudiar.