Aplazados los conciertos de Valeria Castro en Valladolid y Burgos debido a una "pausa" de la artista por salud mental

VALLADOLID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cantautora canaria Valeria Castro ha aplazado los conciertos que tenía programados en Valladolid y Burgos, enmarcados en su gira 'El cuerpo después de todo', que ha quedado paralizada al tomarse la artista un descanso por motivos de salud mental.

El concierto en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid estaba programado inicialmente para este domingo, 19 de octubre, si bien finalmente se celebrará el 22 de febrero de 2026, según recoge la web de la cantante.

La cita de la artista en Burgos, prevista para el 9 de noviembre, se ha pospuesto finalmente para el próximo 21 de diciembre en el Fórum Evolución.

Valeria Castro se encontraba en la gira de presentación de su segundo trabajo de larga duración, un disco que recibe el mismo nombre que la gira y en el que Castro marca un ejercicio de maduración artística y personal.

Sin embargo, la artista, que acumula importantes reconocimientos, entre ellos dos nominaciones al Latin Grammy, una nominación al Goya y premios como Mejor Álbum de Raíz en los Premios MIN, el Premio ACAEM y la Medalla de Oro de Canarias, ha anunciado este jueves que va a "tomar una pequeña pausa" por recomendación de expertos para recuperarse "física y mentalmente".

Este anuncio se produce después de una oleada de críticas recibidas por su actuación en la última gala del programa Operación Triunfo, emitido en Prime Video. Tras ello, la cantante ha indicado que "no han sido meses fáciles" y que en las últimas semanas "todo" se le ha ido "agarrando a la garganta". "El agotamiento y mi salud mental, que se ha ido mermando, me han ido apagando poquito a poco", ha apuntado.