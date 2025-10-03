Aprehendidas más de 260 prendas de origen ilícito en el mercado ambulante de San Saturio, en Soria

SORIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Destacamento de Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Soria, ha detectado más de 260 prendas de origen ilícito durante su inspección a la venta ambulante con motivo de las fiestas de San Saturio de la ciudad, que se celebran del 2 al 5 de octubre.

Según informa la Subdelegación del Gobierno, en colaboración con la Policía Local de Soria se han realizado inspecciones a los puestos ambulantes mencionados, lo que ha dado como resultado el hallazgo de más de 260 prendas de diversas marcas comerciales.

Los vendedores no pudieron acreditar su lícita procedencia, por lo que los agentes actuantes levantaron acta por infracción administrativa a la normativa de contrabando y aprehendieron las prendas halladas, al ser provenientes de países ajenos a la UE las mercancías y desconocerse su procedencia.

Posteriormente, siguieron las gestiones encaminadas a determinar el origen de las mercancías. Dicha infracción, sancionada a través del Ministerio de Hacienda, puede conllevar graves sanciones económicas, según lo dispuesto en la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, con sanciones que oscilan entre los 500 euros y el 350 por ciento del valor de las mercancías, además de la aprehensión para destrucción de los géneros intervenidos.